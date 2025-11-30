Zelenského šedá eminence. Co se může stát, když je pryč?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svým rozhodnutím odvolal Andrije Jermaka z čela prezidentské kanceláře. Jeho konec přišel poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provedly u jeho nejbližšího spolupracovníka Jermaka domovní prohlídky. Podle ukrajinských médií mohou zásahy NABU a SAP souviset s korupční kauzou v energetickém sektoru, jejíž klíčovou figurou má být někdejší Zelenského poradce Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Jermak, který stál v čele prezidentské kanceláře od února 2020, zatím z ničeho obviněn nebyl.
Šéf kanceláře prezidenta rezignoval podle zahraničních médií před plánovanou cestou do Spojených států, kde se měl setkat s emisary amerického prezidenta, s miliardářem Stevem Witkoffem a s Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta Donalda Trumpa.
V Česku se mezitím navíc ozývají názory upozorňující na možné propojení právě Jermaka s českou muniční iniciativou. Na možné rizikové vazby a neprůhledné transakce dlouhodobě upozorňuje předseda PRO Jindřich Rajchl i podnikatel Zbyněk Passer, kteří tvrdí, že část kauzy může zasahovat až do českého prostředí.
Do debaty vstoupil i český europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!), který vidí Jermakovu rezignaci v širších souvislostech aktuální evropské politiky. Připomíná, že Evropský parlament nedávno projednával rezoluci o Ukrajině, jejíž některé části podle něj ignorovaly vážné korupční problémy. „EP v rezoluci o Ukrajině vyzval k posílání dalších miliard a odmítl výzvy zabývat se korupcí režimu, kterou načetli jako pozměňovací návrhy Patrioti i levice,“ uvedl na svém facebookovém profilu.
Mainstreamová většina tyto návrhy však blokovala, což považuje za závažné rozhodnutí. „Pro oba tyto pozměňováky jsem hlasoval, ale mainstreamová většina je zablokovala – ptejme se, proč,“ uvedl poslanec Evropského parlamentu, který ve svém komentáři upozornil také na roli Jermaka jako jedné z nejvlivnějších postav Zelenského okruhu: „Jermak byl šedou eminencí Zelenského režimu.“
Podle Dostála právě ignorování korupčních rizik, ať už kolem Mindiče či Jermaka, oslabuje důvěru v pokračující podporu Ukrajiny. „Jsem v europarlamentu za české daňové poplatníky a za Stačilo!, ne za ukrajinskou oligarchii kolem Mindiče a Jermaka,“ zdůraznil Ondřej Dostál.
K situaci se vyjádřil také americký novinář žijící v Praze Erik Best, který Jermakovu rezignaci zasadil do kontextu americko-ukrajinských jednání o možném mírovém plánu. „Jermak se modlí, aby amnestie, kterou vyjednal s Rubiem, zůstala aboliční,“ naráží na to, že jakýkoliv budoucí mírový návrh může podle některých politiků zahrnovat i určitou formu politické amnestie, která by dotčeným představitelům garantovala, že nebudou trestně stíháni.
Analytik Štěpán Kotrba upozorňuje na možné politické důsledky Jermakova oznámení, že po odvolání z funkce míří na frontu. „Zelenskyj může po odchodu Jermaka na frontu ztratit kontrolu nad parlamentní většinou a vládou,“ uvedl Kotrba ve svém komentáři.
Podle něj by Jermakův odchod zároveň znamenal i oslabení vlivu prezidentské kanceláře nad bezpečnostní službou SBU a nad Státním úřadem pro vyšetřování (SBI), protože Jermak dlouhodobě koordinoval politické aktivity těchto složek a měl roli i v otázkách boje proti Národnímu protikorupčnímu úřadu (NABU).
Ve svém komentáři Kotrba zároveň připomněl i vznikající napětí kolem údajného obvinění tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny (NSDC) Rustema Umerova. Podle Kotrby musel Kyjev po Jermakově rezignaci rychle hledat osobu, která se zúčastní rozhovorů s vyslancem prezidenta Stevenem Witkoffem v Miami, a proto byl k tomu ustanoven právě Umerov. „S Jermakovým odchodem zůstane Zelenskyj před jednáními s USA sám,“ uvedl Kotrba, který zároveň připomněl, že razie ukrajinských protikorupčních orgánů zatím nevedly k formálnímu obvinění Jermaka.
autor: Natálie Brožovská