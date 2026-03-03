Kolovratník (ANO): Ceny bytů, ať už ke koupi nebo k pronájmu, dál rostou

04.03.2026 10:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenám bytů.

Kolovratník (ANO): Ceny bytů, ať už ke koupi nebo k pronájmu, dál rostou
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Ceny bytů, ať už ke koupi nebo k pronájmu, dál rostou. Loni podle statistik vzrostly průměrně o 12 %. A to je číslo, které se nedá mávnout rukou.

Důvod je pořád stejný. Málo se staví. Pomalé povolování. Nedostatečná nabídka. A když se nestaví, ceny rostou. To je jednoduchá ekonomika.

Tempo výstavby v minulých letech selhalo. Zrušení našeho stavebního zákona, kolaps digitalizace stavebního řízení – to všechno výstavbu zabrzdilo. Výsledek dnes vidí každý, kdo si zkouší spočítat hypotéku nebo nájem.

Co je důležité teď? Máme připravený nový stavební zákon, který už projednáváme ve Sněmovně. Říkám ale férově, nebude to fungovat ze dne na den. Je to proces na rok, dva. Ale bez systémové změny se nikam neposuneme.

Zároveň připravujeme na Ministerstvu pro místní rozvoj intenzivní program podpory obcí – výstavbu obecních a družstevních bytů, podporu komunálních projektů, dostupnější financování. Pokud stát pomůže obcím stavět, zvýší se nabídka a tlak na ceny se postupně zmírní.

Budu rád, když mi napíšete své zkušenosti. Máte šanci dosáhnout na hypotéku? Utáhnete nájem? Znáte dobrý model ze zahraničí, který by fungoval i u nás?

Napište. Bez zpětné vazby se dobrá politika dělat nedá.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
