Vítězem íránské války je Rusko, řekl Vidlák a přidal odhad

Je zvláštní, že proti Trumpově útoku na Írán se u nás postavil třeba senátor Pavel Fischer nebo Piráti. Babiš a Motoristé jsou plně „za“, SPD proti, Jindřich Rajchl si „užívá“, jak Bartošek žongluje s tím, že Trump „může“ a Putin „nesmí“. Tak pojďme ty jednotlivé české proudy probrat.
Od Fischera či Pirátů bych tedy takovou míru konzistence fakt nečekal, ale oni, myslím, prostě jen nesnášejí Trumpa, a tak se staví proti, ať dělá cokoliv. Andrej Babiš tak nějak musí být pro, protože potřebuje americké zázemí, aby mohl bojovat proti Uršule. Macinka musí být pro, protože je přece s Trumpem v Radě míru a okázale se k němu přihlásil. Tomio Okamura zase ví, kdo jsou jeho voliči, a tak je sice rétoricky proti, ale na funkci to nebude mít vliv.
A já za sebe (i hnutí STAČILO!) říkám, že Trump udělal něco horšího než zločin – udělal chybu. Pustil se do konfliktu, který nemůže dopadnout dobře. A spolu s ním udělali chybu všichni, kteří ho v tom podpořili, protože až budeme mít benzín za padesát korun litr, všichni budou vědět, kdo to zařídil.
Trump „smí“ a Putin „nesmí“ zakročit bez mandátu OSN. „Je to přece něco úplně jiného“, protože Írán destabilizuje Blízký východ a vraždí vlastní občany a Ukrajina nic takového nedělala. Má vůbec smysl podobná cvičení ještě podnikat?
Vůdci konají a on se pak vždycky najde někdo, kdo to poddaným vysvětlí. Rozdíl mezi Putinem a Trumpem nespočívá v paragrafech mezinárodního práva, ale v tom, že Putin měl pro svůj útok na Ukrajinu i plán B a dodnes má pro svoji „speciální vojenskou operaci“ podporu veřejnosti. Trump plán B evidentně nemá a co je horší, nemá pro svůj „preventivní útok“ podporu obyčejných Američanů. Rozdíl mezi oběma přístupy bude s přibývajícími hodinami i mrtvolami stále zřetelnější.
Před pár dny se Slovákům smáli, že mají „ropnou krizi“ a drahý benzín. Jak se nám situace tak nějak vyvinula? Mimochodem, stále je v platnosti to evropské nařízení o konci odběru ruské ropy „přes trubky“ do konce roku 2027. Že by námět pro Babiše?
Co je to, evropské nařízení? Co je to, Evropská unie? Podle mě je už definitivně mrtvá a rozpadne se dřív než Írán...
Situace se nám vyvinula tak, že za pár dní bude Uršula sama volat Zelenskému, aby koukal Družbu pěkně pustit a ani bych se nedivil, kdyby v Německu už prosili Gerharda Schroedra, aby zavolal Putinovi a poprosil ho o zprovoznění té jedné nepoškozené trubky Nordstrýmu. Vítězem války v Perském zálivu je Rusko a Putin si to patřičně užije. Uvidíte.
Prezident Pavel nepropásl příležitost připomenut, že máme dávat víc na zbraně. A Trump začal řvát na Španělsko, že dává málo. Že bychom se taky podvolili, kvůli tlaku Pavlových lobbistů a Trumpově možnému řvaní?
Mohu se soudruha prezidenta zeptat, na které zbraně máme dávat peníze? Na ty, které teď Trump bude potřebovat tam na Blízkém východě? Jakou zbraň si ještě můžeme koupit, která je volná? Která zbrojovka má volné kapacity, aby nám dodala něco použitelného v boji? Možná by nám prezidentčík mohl rovnou udělat reklamu na konkrétní kus a konkrétního výrobce, ať tady netápeme. A ještě by mohl rovnou říct, jakou provizi za to dostane jeho protokolář Kolář.
Co tedy bylo vtipné, byl Petr Macinka čtoucí si Rudé právo při Pavlově projevu ve sněmovně. Že tomu Macinkovi závidíte tu „tribunu“ pro dělání podobných věcí? Jako místopředsedu vlády ho neustále zabírá sněmovní kamera mířící na „kecpult“. Trumfnul byste ho něčím?
Pravda je, že zrovna tohle místo mu závidím a kdybych tam seděl místo něj, také bych ho hojně využíval podobným způsobem (smích). Ale nejsem závistivý, tak jen Petru Macinkovi doporučím, aby si při projevu Jana Jakoba četl Velkou knihu o Pravěku, při projevu projevu Myrky Němcové by mohl číst recept na kyselo a při projevu Olgy Richterové zase Hochy od Bobří řeky. Pro Rakušana by měl mít připraveného Kmotra a ať trochu píchnu do vládních řad – v případě projevu Babiše by měl listovat v československém slovníku.
K vážným věcem: Ti naši milovníci Ukrajiny jsou vždy nervozní, když se odkloní zájem od té jejich jediné priority. Teď už je to ale asi s tím odkloněním zájmu vážné?
V tomto ohledu se divím Zelenskému, že vždycky podporoval americkou intervenci v Íránu. Každému gaučovému analytikovi muselo být jasné, že pokud k válce v Zálivu dojde, budou dodávky zbraní na Ukrajinu nižší! Ku*va, budou nižší, Halík! Myslete politicky! A protože Írán jaksi nesplnil očekávání a odmítl se zhroutit, nebude Ukrajina v americkém žebříčku priorit moc vysoko. Kromě toho, média už mají novou senzaci a nějaké bojování za Prahu u Kyjeva už nikoho nezajímá.
Jak jsem řekl, vítězem války v Zálivu je Rusko.
Co na tohle všechno – klasická otázka – říkají vaši přátelé a známí na jižní Moravě?
Natankovali plné nádrže, doplnili kanystry, objednali si rychle ještě palivové dříví nebo uhlí, pročistili komíny od sporáků na tuhá paliva a šli obstarat slepičky či stříhat vinohrady... Co jste myslel?
