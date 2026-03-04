Jeden telefon spustil válku v Íránu, odvyprávěli v USA

04.03.2026 7:34 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Válku s Íránem spustil jeden telefonát, tvrdí server Axios. Na americké politické scéně to vře. Část konzervativců se na Trumpa zlobí, že spustil akci v Íránu. „Takže nám na rovinu říkají, že jsme ve válce s Íránem, protože nás k tomu Izrael donutil,“ napsal konzervativní podcaster Matt Walsh, kterého sledují 4 miliony lidí.

Jeden telefon spustil válku v Íránu, odvyprávěli v USA
Foto: Repro X
Popisek: Útoky na Írán - ilustrační foto

Prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že nařídil americkým silám, aby se připojily k izraelskému útoku na Írán, protože se domníval, že Írán se chystá udeřit první, což je v rozporu s odůvodněním, které o den dříve nabídl jeho ministr zahraničí ohledně začátku války, napsala agentura Reuters a popsala také postoj ministra zahraničí Marca Rubia.

Ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí novinářům řekl, že USA zahájily útok z obav, že Írán by zahájil odvetu za plánovanou izraelskou akci proti Teheránu.

„Věděli jsme, že dojde k izraelské akci; věděli jsme, že to vyvolá útok proti americkým silám, a věděli jsme, že pokud se na ně preventivně nezaměříme dříve, než tyto útoky zahájí, utrpíme větší ztráty,“ řekl Rubio.

Několik konzervativně naladěných komentátorů a publicistů se zlobí.

„Takže nám na rovinu říká, že jsme ve válce s Íránem, protože nás k tomu Izrael donutil,“ napsal konzervativní podcaster Matt Walsh o Rubiovi svým 4 milionům sledujících na síti X. „Tohle je v podstatě to nejhorší, co mohl říct.“

 

 

Trump odmítl tvrzení, že Američany Izrael do konfliktu dotlačil.

„Možná jsem je (Izrael) donutil k rozhodnutí,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem. „Jednali jsme s těmito šílenci a já jsem si myslel, že zaútočí první. Pokud bychom to neudělali my, zaútočili by první oni. Byl jsem o tom pevně přesvědčen.“

Server Axios však tvrdí, že počátek celé války je třeba hledat 23. února, v pondělí, kdy si spolu telefonovali Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Netanjahu sdělil, že brzy přijde den, kdy duchovní vůdce Íránu Alí Chámeneí a jeho hlavní poradci budou na jednom místě. A kdyby se na ně podařilo udeřit, mohlo by být dosaženo velkého úspěchu.

Do čtvrtka CIA plně „potvrdila, že tito lidé budou všichni pohromadě, a my toho musíme využít“, uvedl zdroj.

Téhož dne prý Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff po vedení několikahodinových rozhovorů s íránskými představiteli zavolali ze Ženevy a vydali strohý verdikt: jednání nikam nevedou. Naznačili údajně, že jednání mohou pokračovat, ale Íránci podle jejich názoru nebudou ochotni přistoupit bezezbytku na všechno, co by si přál Donald Trump.

Jeden z úředníků americké administrativy oznámil, že během americko-íránských jednání, která probíhala v Ženevě, Američané dospěli k závěru, že Íránci zkrátka chtějí jadernou bombu a odmítají se tohoto cíle vzdát. „Nebyli ochotni vzdát se základních stavebních kamenů toho, co potřebovali zachovat, aby se dostali k (jaderné) bombě,“ řekl jeden z úředníků.

Trump údajně chtěl zaútočit dříve – začátkem ledna. „Byl to Bibi (izraelský premiér Benjamin Netanjahu), kdo požádal o odklad,“ řekl jeden z izraelských úředníků.

Megyn Kellyová, konzervativní podcasterka, řekla svému publiku, že má pochybnosti o Trumpově rozhodnutí zaútočit na Írán. „Úkolem naší vlády není starat se o Írán ani o Izrael. Je to starat se o nás. A tohle mi připadá jako jasná izraelská válka,“ prohlásila Kellyová.

Írán popírá jak to, že by usiloval o jadernou bombu, tak to, že by Spojené státy vyprovokoval k útoku.

Nový celostátní průzkum konzervativní televize Fox News zjistil, že 61 % respondentů si myslí, že Írán představuje pro Spojené státy „skutečnou hrozbu pro národní bezpečnost“. To ale neznamená, že by většina amerických voličů podporovala aktuální útok na Írán. Data z průzkumu televize Fox News ukazují, že 50 procent respondentů útok odsoudilo a 50 procent respondentů ho podpořilo.

