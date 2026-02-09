Seďa (SOCDEM): Česká subdodavatelská ekonomika je již vyčerpaná

To, co se zdálo býti výhodné v devadesátkách, je dnes nedostatečné.

Prostě pokud chceme více vydělávat, pak musíme daleko více investovat do vzdělání, vědy, výzkumu, vývoje a do inovací. Včertně podpory IT a AI.

Říká se, že Češi mají zlaté ručičky a v porovnání s jinými národy je to jistě pravda. To, že rukama dokážeme spoustu věcí vyrobit či opravit je velmi ceněné. Vzpomínám si na devadesátá léta, kdy naše hospodářství kolabovalo z důvodu zvolené privatizace a kdy regiony i stát bojovaly s vysokou nezaměstnaností. Tehdy stát podporoval rozjezd firem, které zajistily tolik potřebná pracovní místa, bez ohledu na to, že většina firem se stala pouhým subdodavatelem firem mateřských, zejména těch ze zahraničí.

Dnes se ukazuje, že se naše ekonomika, postavená na subdodavatelské ekonomice, již vyčerpala. Přitom je logické, že naše firmy potřebují být na začátku vývoje, kde se vymyslí nový produkt, ale i na konci výrobního řetězce, kde se prodává výrobek a zajišťují se po prodejní služby. Prostě potřebujeme know-how a výrobky s vysokou přidanou hodnotou než obrovské investice do železa a do betonu.

Problém máme nejen ve vzdělávacím systému, ale i v provázanosti výuky, vědy a výzkumu s konkrétními podniky, které velmi těžko udržely svoji vývojovou základnu. Podpora vědy a výzkumu sice postupně roste, ale stále nedosahuje její podpory v nejrozvinutějších zemí světa. Například každoročně klesá počet podaných patentů. Přitom si můžeme vzít příklad z fungování amerických firem v Silicon Valley, zejména z vícezdrojového financování vědy, výzkumu a vývoje.

Evropská unie se sice probudila ze svého zimního spánku a svojí DNA (Digital Networks Act) se snaží podpořit AI do roku 2030. Tento ambiciózní plán však naráží na mnoho národních překážek i na obrovskou konkurenci ze světa, která v AI je napřed. Proto by měla i česká vláda výrazně podpořit vědu, výzkum a vývoj zejména v oblastech, kde jsme stále ještě konkurenceschopní a kde existují perspektivy dalšího rozvoje.

