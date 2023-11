Iniciativa Hlas samospráv vyzvala ministra Beka k diskusi o návrzích rezortu

reklama

„Již konsolidačním balíčkem obce přišly o 5 miliard korun, když přitom vláda ujišťovala samosprávy, že jim zachová jejich objem finančních prostředků. Nyní však vládní představitelé navrhují zásadní změny ve financování regionálního školství, které opět budou mít významné dopady na obce,“ uvádí zástupce iniciativy hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Konkrétně jde o snahu převést na obce jako zřizovatele nepedagogické pracovníky a dále upravit tzv. PHmax.



"Převod všech kuchařek, školníků, IT pracovníků a jiných profesí pod obce by si vyžádal obrovskou míru administrativy, rozpočtových opatření a posílení kapacit obcí. Necitlivé úpravy PHmax zase přinesou zásadní problémy především pro malé školy s malým počtem úvazků a promítnou se i do postavení zřizovatelů," zdůrazňuje hejtman Netolický.

To vše má podle Hlasu samospráv reálné dopady na naše občany. Na děti a kvalitu jejich vzdělávání, protože pokud se sníží peníze na výuku, už nebude možné dělat specializované semináře, zkomplikuje to výuku cizích jazyků, IT, praktických činností. Zástupci iniciativy také zdůrazňují, že sama vláda potvrzuje, že její kroky budou mít negativní dopady. Navrhované řešení, že chod školy po škrtech zajistí její zřizovatel – tedy obec či kraj - případně, že škola zanikne a děti začnou docházet do jiné, považují za nepřípustný, neboť tím vláda nebezpečně hazarduje s tou nejdůležitější aktivitou, kterou školy vykonávají, a tou je vzdělávání.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický doplnil, že Hlas samospráv odmítá, aby docházelo k přenesení financování na obce a kraje, které jsou zřizovateli škol, touto formou a bez jakékoliv diskuze. Rozpočty obcí jsou dle jeho slov dlouhodobě poddimenzované, přitom právě obce řeší většinu situací každodenního života občanů. „Vláda svoji práci přenáší na obce a kraje, ale nechce za to platit. Raději peníze utrácí na zbytečné úředníky a předražené projekty. Tím ale porušuje vlastní sliby. Mezi ty totiž patří i slib zachovat současný systém regionálního školství.", dodal Netolický jako zástupce iniciativy.

Mezi zástupce iniciativy Hlas samospráv se řadí hned několik senátorů z několika senátních klubů: Petr Fiala z klubu KDU-ČSL, Michael Canov z klubu STAN a Jan Paparega z klubu ODS a TOP 09. Iniciativu již při jejím zrodu podpořily na dvě stovky zástupců samospráv napříč politickým spektrem.

