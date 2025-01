Jaderné elektrárny ČEZ chtějí v letošním roce zvýšit výrobu

O více než 7 % by mohla v roce 2025 vzrůst výroba v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Ty v minulém roce dodaly do sítě 29,7 TWh elektřiny. Dlouhodobě tak pokrývají cca 40 % české spotřeby, do budoucna by jejich podíl společně s obnovitelnými zdroji měl dál narůstat.