Jarní programové schéma televizní Skupiny Barrandov

Televizní Skupina Barrandov významně navyšuje investice do svého programu. Počínaje jarním programovým schématem nabídne divákům ještě větší zážitek ze sledování. Všechny čtyři kanály Skupiny – hlavní TV Barrandov, filmový KINO Barrandov, PLUS i FAMILY – tak vsadily nejen na osvědčené televizní pořady, ale také na nové vlastní formáty, které budou hostit řadu významných osobností české kulturní scény.

V pondělí 12. února 2018 startuje Skupina Barrandov své jarní programové schéma, které se opírá jak o vlastní tvorbu, především na hlavním kanále TV Barrandov, tak tvorbu akviziční a zpravodajské pořady.

„Letos na jaře jsme se pustili do řady zajímavých projektů, kterými chceme divákům přinést nové neokoukané formáty. Samozřejmě spolu s těmito tituly nepřijdou ani o své oblíbené pořady, které patří k jakýmsi pomyslným stálicím programové skladby,“ uvedl ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.

Na stanici TV Barrandov tak budou patřit páteční večery diskuznímu pořadu Tenký led Dany Morávkové. Známá herečka se tentokrát představí jako moderátorka a ve své show bude zpovídat nejen celebrity, ale i hrdiny všedních dní. Spolu se svými hosty rozebere, jak se žije na vozíku, jak se vyrovnat s tím, když má vaše dítě rakovinu, nebo jakou moc má bulvár. Diskuzní pořad, do něhož si bude herečka zvát významné hosty z řad celebrit, odborníků napříč všemi obory nebo zajímavých specialistů, se bude vysílat každý pátek v hlavním vysílacím čase.

Na to novým formátem naváže známá barrandovská tvář Alice Bendová, kterou budou od poloviny února její fanoušci vídat v televizi častěji. Provázet bude zbrusu novým pořadem s názvem U tebe nebo u mě, ve kterém bude slavné osobnosti zpovídat v prostředí, do nějž mohou nahlédnout jen vyvolení – v jejich domovech. Každý pátek od 21.20 tak budete moci nahlédnout nejen do duše, ale i do bytů našich celebrit!

Další novinkový počin čeká na diváky již od 19. února, kdy na televizní obrazovky vstoupí vztahový cyklus s názvem Rodinné vztahy. S nápadem natočit vztahový cyklus z rodinného prostředí přišel v průběhu minulého roku generální ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup a divákům slibuje pořádnou dávku emocí a napětí. Vždy v pondělí a ve středu večer budou moci sledovat životní příběhy plné šokujících odhalení, viny a odpuštění, lásky i nenávisti. V řadě příběhů, které mají vždy uzavřený konec, a tudíž na sebe nenavazují, se objeví spousta známých tváří. Těšit se můžete na Jana Šťastného, Martina Dejdara, Igora Bareše, Lukáše Langmajera, Barboru Mottlovou a další.

Milovníci dramat či zapeklitých rodinných a partnerských vztahů si rovněž přijdou na své. Pořádnou dávku emocí jim nabídne nový pořad Rozchody. Příběhy inspirované skutečnými událostmi budou diváci moci sledovat každý všední den v 15.50 na hlavním kanále.

Spolu s těmito pořady doznává programové schéma řadu dalších změn. Delšího zpracování se dočká talk show Exkluziv Kateřiny Brožové, která patří již několik let mezi nejúspěšnější pořady Skupiny Barrandov. Během sobotních večerů tak bude Kateřina Brožová odhalovat tajemství a životní příběhy předních hereckých a pěveckých hvězd nebo dalších osobností české kultury. Další změna čeká i pořad Aféry. V premiérových dílech se diváci budou moci těšit na mnohem odvážnější a také pikantnější témata.

Televizní stanice Barrandov nezapomíná ani na věrné fanoušky politickodiskuzních pořadů Jaromíra Soukupa, které se za poslední měsíce setkaly s opravdu velkou diváckou odezvou. „Velmi nás těší, že divácká sledovanost našich politicko-diskuzních pořadů a potažmo celé Skupiny Barrandov roste. Je to nesporný důkaz, že našim divákům poskytujeme opravdu nezávislé zpravodajství a politickou debatu bez jakékoli cenzury a že všechny čtyři kanály Skupiny přinášejí kvalitní tvorbu, a to nejen vlastní, ale i tu akviziční. Pevně věřím, že jarní programové schéma svou skladbou diváky osloví a díky tomu udržíme stoupající trend sledovanosti,“ uzavřel Jaromír Soukup.

Psali jsme: Prezidentský speciál Jaromíra Soukupa dosáhl rekordní sledovanosti Skupina Barrandov: Kauzy Jaromíra Soukupa rozeberou policejní reorganizaci TV Barrandov: Aréna Jaromíra Soukupa měla rekordní sledovanost Skupina Barrandov: Kauzy Jaromíra Soukupa pokořily půlmilionovou hranici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva