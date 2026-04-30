Jihočeský kraj: AI ve veřejné správě už není vizí

Letošní ročník se zaměřil především na praktické využití AI v úřadech, komunikaci s občany, ochranu dat a kybernetickou bezpečnost. Program nabídl pódiové diskuse, odborné prezentace i konkrétní příklady toho, jak může umělá inteligence zrychlit služby veřejné správy, zjednodušit administrativu a pomoci úředníkům zvládat rutinní agendu.
„Jsem moc rád, že se tahle událost děje právě v jižních Čechách. Jihočeský kraj se snaží pracovat s umělou inteligencí tam, kam patří – jako s nástrojem, který má pomáhat. Ve veřejné správě nám může výrazně zrychlit plánování, rozhodování i komunikaci s lidmi, kteří úřady potřebují. Zároveň ale musíme umět nastavit jasné mantinely. AI nám má sloužit, nemá nahrazovat lidskost,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.
Podle hejtmana je právě odpovědné využívání umělé inteligence jedním z hlavních úkolů, před kterými dnes veřejná správa stojí. AI podle něj přináší mimořádné příležitosti, ale zároveň i rizika, která se dotýkají důvěry, bezpečnosti a samotného vztahu člověka k technologiím.
Na konkrétní příklady využití AI v Jihočeském kraji upozornil ředitel krajského úřadu Lukáš Glaser. „Umělou inteligenci využíváme ve dvou hlavních směrech. Prvním jsou služby pro veřejnost. Na webu Jihočeského kraje funguje chatbot Holly, který občanům pomáhá s běžnými dotazy, navede je na elektronické objednání na úřad nebo jim poradí při řešení životních situací. Druhým směrem je vnitřní chod úřadu, kde AI pomáhá zefektivnit práci v jednotlivých agendách tak, aby služby byly rychlejší a kvalitnější,“ řekl Glaser.
Významnou část programu tvořilo také téma kyberbezpečnosti. Jihočeský kraj představil svou cestu v oblasti ochrany dat a fungování Jihočeského centra kybernetické bezpečnosti, které má zastřešovat ochranu krajských organizací včetně nemocnic. „Zařadili jsme kyberbezpečnost do programu proto, že čím dál více souvisí s využíváním AI i s ochranou osobních údajů. Chceme ukázat, jak to děláme u nás v Jihočeském kraji,“ doplnil Glaser.
Čestným partnerem konference byla Česká asociace umělé inteligence. Její ředitel Lukáš Benzl zdůraznil, že veřejná správa se za poslední tři roky posunula od prvních pokusů k reálným projektům. „Vidíme celou řadu konkrétních řešení, kde AI pomáhá samosprávám i větším úřadům komunikovat s občany nebo zvládat vnitřní administrativu. Pokud ji budeme nasazovat zodpovědně, může v první fázi komunikaci výrazně urychlit a vyřešit řadu běžných situací bez nutnosti okamžitého zapojení úředníka. Zároveň ale musí zůstat prostor pro komplexnější podporu tam, kde je lidský přístup nezastupitelný,“ uvedl Benzl.
Konference zároveň ukázala, že AI není pouze otázkou technologií, ale i důvěry. Účastníci se věnovali tomu, jak ji zavádět tak, aby byla bezpečná, srozumitelná a přínosná pro občany. Jihočeský kraj tím potvrzuje, že chce být v této oblasti aktivním hráčem a inspirací pro další instituce veřejné správy.
„Třetí ročník ukazuje, že jsme se posunuli od obecných úvah ke konkrétní praxi. AI už není jen téma budoucnosti. Je to nástroj, který dnes může pomáhat úřadům pracovat rychleji, přehledněji a vstřícněji. Klíčové ale je, aby zůstala pod lidským dohledem a sloužila občanům,“ uzavřel Glaser.
