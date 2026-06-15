ODS dumá o euru. Nikdy, vzkazuje Trikolora

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15.06.2026 18:44 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Euro je pro nás nevýhodné, škodlivé a likviduje naši suverenitu,“ varuje Trikolora v reakci na tlak prezidenta Petra Pavla a části opozice na zavedení společné evropské měny. Odmítá, aby čeští daňoví poplatníci ručili za dluhy unijních států, a poukazuje na rozpočtové problémy Bulharska, které euro přijalo. Hodlá usilovat o ukotvení české koruny jako národní měny do Ústavy ČR.

ODS dumá o euru. Nikdy, vzkazuje Trikolora
Foto: Hans Štembera
Popisek: Eurobankovka v detailu

K veřejné diskusi o možném přijetí eura v Česku, kterou rozpoutal svým vyjádřením prezident Petr Pavel, se přidala také Trikolora. „Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé. Rekordních více než 71 % zemí eurozóny má nyní horší rating než Česká republika. Chceme českou korunu zakotvit do Ústavy ČR! Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že Bulharsko přijalo euro a už se prudce zadlužuje, spoléhá na Němce,“ publikovala Trikolora na svém facebookovém účtu.

„Jen co Bulharsko přijalo euro, už s ním Evropská komise zahájí vyšetřování pro nadměrný rozpočtový deficit. Ten letos podle prognózy Evropské komise stoupne z loňských 3,5 % HDP na 4,1 % HDP a roku 2027 pak na 4,3 %. Přitom před přijetím jednotné měny Bulhaři dlouho ‚sekali latinu‘ – hospodařili přebytkově a udržovali poměrně velmi nízké zadlužení v poměru k HDP. Jenže s přijetím eura podléhají tomu, co se v ekonomické teorii běžně označuje za morální hazard. Bulhaři morálně hazardují, neboť sází na to, že jejich dluhy přinejhorším zaplatí Němci. Jako je zaplatili sousedním Řekům. Bez německých peněz by Řecko dávno zbankrotovalo,“ upozornil Kovanda.

Přijetí eura je podle Trikolory nevýhodné

Trikolora zdůrazňuje: „Euro nechceme přijmout nikdy, protože je nevýhodné a likviduje naši suverenitu. Nechceme platit za zadlužené státy eurozóny a být členy dluhové unie! Prosazujeme ukotvení české koruny jako národní měny do Ústavy ČR!“

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Česká koruna je podle Trikolory klíčem k naší ekonomické suverenitě. „Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo. Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu. Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu,“ uvádí strana, která má v současné době jedinou poslankyni. Je jí předsedkyně Zuzana Majerová, členka poslaneckého klubu SPD.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
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Změna postoje ODS

Přijetí eura aktivně podporují především STAN, TOP 09, Piráti a KDU-ČSL. Starostové prosazují politické rozhodnutí o zavedení eura v nejbližším možném termínu, ideálně kolem roku 2030. TOP 09 dlouhodobě tlačí na jasný plán a argumentuje ekonomickými výhodami pro domácnosti i firmy. Pro euro jsou i Piráti. Přijetím eura podle nich ušetříme desítky miliard na úrocích státního dluhu, firmám se sníží náklady a Česko se zbaví „nevyzpytatelnosti guvernérů ČNB“.

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

  • BPP
  • Pro kontakt a své dotazy použijte e-mail baliks@senat.cz
  • senátor
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Přístup ODS k přijetí eura se v posledních letech postupně uvolňuje a dochází k výraznému posunu oproti minulosti. Dlouhá léta byla strana spojována s tvrdou obranou české koruny, což bylo vidět například v kampaních před eurovolbami před více než deseti lety, kdy ODS zdůrazňovala suverenitu národní měny a historickou hodnotu koruny. Tento postoj vycházel z konzervativního křídla strany, které argumentovalo riziky ztráty monetární politiky a finančními závazky vůči eurozóně.

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Dnes však v ODS sílí liberálnější a proevropské křídlo, které otevřeně tlačí na debatu o podmínkách přijetí eura. Podle Marka Bendy procento příznivců společné měny ve straně stoupá, což potvrzují i vystoupení politiků jako Pavel Drobil, který navrhuje definovat jasné podmínky, například dosažení parity kupní síly nebo záruky proti ručení za staré dluhy. Strana už není tak jednoznačně euroskeptická jako dříve. Společná měna se podle některých představitelů osvědčila a eurozóna přežila krize, které se kdysi předpovídaly.

Na nedávné ideové konferenci se debata o euru ukázala jako štěpící, ale zároveň se otevřela, což signalizuje posun od striktního odmítání k pragmatické diskusi. ODS zůstává pravicovou stranou s různorodými názory, kde se střetávají konzervativci a liberálové, ale celkově se posouvá směrem k větší otevřenosti vůči společné měně, aniž by šlo o úplný obrat. Svět se podle Bendy vyvíjí a pozice z roku 2014 už neplatí stejně jako dříve.

Prezident Petr Pavel rozpoutal debatu o přijetí eura svými opakovanými veřejnými vystoupeními, v nichž jasně vyjádřil podporu společné měně. Nejnověji to učinil počátkem června na pražské konferenci reVize Česka, kde prohlásil, že pokud by česká koruna bránila dalšímu rozvoji země, měl by se sentiment k ní opustit. Argumentoval především tím, že přijetí eura by Česko přiblížilo k rozhodování v Evropské unii.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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„Samotný fakt, že naše ekonomika je výrazně provázána s eurozónou, by nás měl vést k tomu, abychom si řekli, že je jednoznačně lepší být v takovém případě u stolu, kde se přijímají rozhodnutí, než sedět za dveřmi a potom se s těmito rozhodnutími vyrovnat,“ řekl prezident.

Tímto prohlášením znovu oživil téma, které česká společnost podle něj dlouhodobě nechtěla pořádně diskutovat, a kritizoval politiky za to, že cíleně živí strach z Bruselu a euroskepticismus. Pavel nastolil debatu o společné měně už ve svém novoročním projevu v lednu 2024, kdy apeloval na konkrétní kroky směrem k naplnění unijního závazku přijmout euro.

Psali jsme:

Konečná: Pavel se chová trapně, nechápe svoje místo. Myslí, že nás může komandovat
Havel (TOP 09): Plán je jasný, euro přijmeme
ODS je v tranzici, baví se Holec. Skončí jedna velká lež
O euru jen referendem, které nám ale stále odpírají

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.patria.cz

https://zpravy.aktualne.cz

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EU , euro , KDU-ČSL , ODS , Pavel , piráti , TOP 09 , Ústava , Kovanda , Bulharsko , trikolora

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