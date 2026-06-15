ČSÚ: Počet obyvatel klesl pod 10,9 milionu

Mezi 1. lednem a 31. březnem letošního roku počet obyvatel Česka poklesl o 19,8 tisíce z 10,916 milionu na 10,896 milionu. Zhruba ze dvou třetin šlo o důsledek převahy zemřelých nad narozenými (o 12,6 tisíce), z jedné třetiny o odraz vyššího počtu vystěhovalých než přistěhovalých (o 7,3 tisíce).
„Zahraniční stěhování skončilo v 1. čtvrtletí zápornou bilancí ve výši −7,3 tisíce osob. Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany,“ upřesňuje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Celkem bylo v prvním čtvrtletí evidováno 36,5 tisíce vystěhovalých, meziročně o 1,7 tisíce více. Počet přistěhovalých ze zahraničí do Česka dosáhl 29,2 tisíce a byl meziročně o 5,9 tisíce vyšší, přičemž přibylo zejména přistěhovalých mužů ve věku 19 až 22 let. V obou směrech zahraniční migrace převládali občané Ukrajiny, jejich saldo však bylo záporné (−9,8 tisíce). Největší kladné saldo zahraničního stěhování měli občané Filipín a Slovenska (shodně 0,9 tisíce).
Graf Pohyb obyvatel v 1. čtvrtletí let 2025 a 2026
V lednu až březnu letošního roku se živě narodilo 17,5 tisíce dětí, meziročně o 1,2 tisíce, resp. 6 %, méně. Snižování porodnosti pokračuje pátým rokem, ubývá přitom dětí ve všech pořadích. Nejvíce narozených mělo matku ve věku 32 či 31 let.
Během prvního čtvrtletí roku 2026 zemřelo 30,1 tisíce obyvatel Česka, ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 o 0,9 tisíce (o 3 %) méně. Nejpočetnější byli zemřelí ve věku 80–84 let (5,5 tisíce) a 75–79 let (5,3 tisíce).
V prvních třech měsících letošního roku se konalo 3,1 tisíce sňatků, o 3 % méně než o rok dříve. Jejich počet se snižuje čtvrtým rokem v řadě. Zhruba dvě třetiny snoubenců uzavíraly první manželství, zatímco jedna třetina manželství vyššího pořadí.
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