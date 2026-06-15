Zuna (TOP 09): Rusko tleská

Vláda plánuje snížit počet našich vojáků o pětinu. A to přímo na nejzranitelnějším místě - východním křídle NATO. Zároveň počet vojáků Ukrajiny cvičených na našem území má klesnout o 90 %. Rusko tleská.
Tenhle myšlenkový pochod opravdu nechápu. Celá Evropa zbrojí, posiluje armádu a připravuje strategické plány obrany. Ne protože by snad chtěli válku, ale právě proto, že usilují o udržení míru a bezpečí na vlastním území. A co dělá Česko pod velením Babiše? Škrtá na obraně a posiluje dotace agroholdingům.
Teď je potřeba dát najevo, že tohle jako společnost nepřijmeme!
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