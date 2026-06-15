Zuna (TOP 09): Rusko tleská

15.06.2026 18:25 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánu vlády snížit počet vojáků východního křídla Severoatlantické aliance.

Zuna (TOP 09): Rusko tleská
Foto: TOP 09.cz
Popisek: Poslanec Michal Zuna (TOP 09)

Vláda plánuje snížit počet našich vojáků o pětinu. A to přímo na nejzranitelnějším místě - východním křídle NATO. Zároveň počet vojáků Ukrajiny cvičených na našem území má klesnout o 90 %. Rusko tleská.

Tenhle myšlenkový pochod opravdu nechápu. Celá Evropa zbrojí, posiluje armádu a připravuje strategické plány obrany. Ne protože by snad chtěli válku, ale právě proto, že usilují o udržení míru a bezpečí na vlastním území. A co dělá Česko pod velením Babiše? Škrtá na obraně a posiluje dotace agroholdingům.

Teď je potřeba dát najevo, že tohle jako společnost nepřijmeme!

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
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TOP 09 , Zuna

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