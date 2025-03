Jihočeský kraj: Dorazte do arény v MHD nebo pěšky

Organizátoři vstupují do závěrečné fáze příprav a jednoho z nejnáročnějšího úkolu – stavby v hale i zázemí v bezprostředním okolí arény. „To obnáší vybudování prostor pro média, organizační výbor, vysílatele, rozcvičovacího stanu pro hráčky a fan zóny na Sokolském ostrově,“ popisuje generální sekretář šampionátu Jiří Šindler.

Na jihu Čech se očekává příliv fanoušků z celé České republiky, Kanady, USA, Německa a dalších evropských států, což v dubnu vytvoří z regionu jedno z nejsledovanějších a nejnavštěvovanějších hokejových míst na světě. „Chceme navázat na úspěch Olympiády dětí a mládeže, kdy Jihočeský kraj doslova žil sportem, a vytvořit tak atmosféru, která naše holky hokejistky dotlačí až ke zlatým medailím. Jsem přesvědčený, že my Jihočeši máme sportovního ducha a že si uvědomujeme, jak důležité je, aby taková velká akce proběhla hladce. Přijede k nám celý ženský hokejový svět. A my chceme, aby se pro ně České Budějovice staly symbolem pohostinnosti a sportovní sounáležitosti. Proto zvu všechny fanoušky — přijďte fandit, podpořit naše reprezentanty a vytvořit neopakovatelnou atmosféru! Zároveň ale prosím o ohleduplnost a dodržování pokynů organizátorů, abychom zajistili bezpečí a komfort pro všechny,“ říká hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Na jeho slova navazuje primátorka statutárního města Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová: „Bude to opravdu obrovská sportovní událost, kterou jsme tady ještě nikdy neměli a jsme moc rádi, že se tak stalo. Oči celého světa zacílí právě na naše krásné město a všechno bude samozřejmě vyžadovat také respektování nezbytných omezení z hlediska dopravy. Na vše jsme se dlouho a velmi pečlivě připravovali. Věřím, že jistou ukázněnost budou všichni fanoušci hokeje brát jako samozřejmost a moc jim děkuji.“

Jednou z priorit pořadatelů je zajištění bezproblémového a plynulého průběhu akce díky spolupráci s partnery z bezpečnostních složek. „V průběhu celého mistroství budou v terénu desítky policistů, a to jak z uniformovaných, tak i neuniformovaných složek. Společně s organizátory a ostatními složkami integrovaného záchranného systému je naším prvořadým cílem zajistit maximální bezpečnost jak návštěvníků této významné sportovní akce, tak samotných hokejových týmů, ale i občanů města České Budějovice,“ zdůrazňuje velitel bezpečnostního opatření za Policii České republiky první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch.

Na nápor tisíců fanoušků je připraven i Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. „Na to, že se České Budějovice na několik dní stanou hokejovým centrem světa se připravujeme společně s kolegy z dalších složek integrovaného záchranného systému, organizátory mistrovství a zástupci kraje a města již řadu měsíců. Máme naplánovanou hasičskou jednotku včetně velitelů, která bude určená přímo pro zásah v hokejové aréně, skupinu pro monitoring nebezpečných látek. Naplánované je také složení řídících důstojníků a dalších osob ve štábech. Vzhledem k tomu, že se očekává velký příval návštěvníků ze zahraničí, budeme posilovat směny na operačním středisku, a to především u operátorů tísňových linek 112 a 150, kteří jsou jazykově vybaveni odbavovat hovory v angličtině či němčině,“ popisuje ředitel Hasičského záchranného sboru plk. Martin Sviták.

Podle ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje MUDr. Marka Slabého je nejdůležitější chovat se ohleduplně, v případě zdravotních obtíží raději zvážit, zda na akci jít. „Pokud trpíte chronickým onemocněním, vezměte si sebou potřebné léky. Dostatečně pijte, ale rozhodně se vyhněte alkoholu. Vyvarujte se konfliktů – emoce k hokeji patří, ale násilí ne. Při odchodu z haly nebo v přeplněných prostorech buďte opatrní. Uvidíte-li někoho se zdravotními obtížemi snažte se pomoci, obraťte se na přítomné zdravotníky nebo pracovníky security. V případě život ohrožujících stavů neváhejte a volejte přímo na linku 155.“

Zaparkujte na odstavném parkovišti, do arény dorazte MHD nebo pěšky

Od 6. do 21. dubna platí v okolí hokejové arény v nepřetržitém režimu dopravní uzavírka ulice F. A. Gerstnera, a to v úseku od ulice Goethova k ulici Mánesová. Z důvodu zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu akce nebude autům umožněn vjezd či parkování v tomto úseku, provoz zastávky zůstane po dobu mistrovství nepřerušen. „Apelujeme na všechny, aby během šampionátu v maximální míře využili MHD a nesnažili se dostat do okolí arény autem,“ vysvětluje vedoucí oddělení dopravy organizačního výboru Ivo Kössler, který dodává: „Pokud přicestují fanoušci do jihočeské metropole autem, doporučujeme, aby zaparkovali na odstavných parkovištích, která jsou v docházkové vzdálenosti.“ Primárně se jedná o parkovací dům Stromovka (vjezd z ulice Volejbalistů) nebo o parkoviště P+R Dynamo.

Další důležitou změnou oproti běžnému extraligovému utkání, na kterou se musí fanoušci připravit, je omezení pro kola a koloběžky v bezprostřední blízkosti arény. Nejlepší spot pro zaparkování bude v parkovacím domě Stromovka u Sportovní haly.

Jízdné autobusem nebo trolejbusem v ceně vstupenky

Na mistrovský hokej bude možné dorazit tradičními spoji jako v případě hokejové extraligy. Pořadatelé doporučují využívat autobusové spoje do zastávky U Zimního stadionu (13, 15, 22), Koh-i-Noor (7, 13, 15, 16, 19 a 22) a U Soudu (10, 13, 16, 19 a 22) nebo trolejbusy (2, 5 nebo noční linkou 53).

Ve spolupráci s Dopravním podnikem města České Budějovice připravili pořadatelé pro fanoušky s platnou vstupenkou benefit v podobě jízdy zdarma hodinu před a po skončení utkání. „I díky poloze zimního stadionu je cestování za hokejem prostřednictví MHD jednoduché. Chceme fanouškům hokeje pobyt v Českých Budějovicích co nejvíc zpříjemnit, proto mohou na hokejové zápasy cestovat s platnou vstupenkou hodinu před a hodinu po utkaní zcela bezplatně,“ říká Slavoj Dolejš, ředitel a předseda představenstva DPMČB.

Do arény a fan zóny bez přebytečných věcí, omezení pro kola a koloběžky v okolí haly



Před vstupy do budějovické arény i fan zóny na Sokolském ostrově budou probíhat standardní bezpečnostní kontroly jako na každém světovém hokejovém šampionátu. Vstup do haly bude divákům umožněn hodinu úvodním buly. Fan zóna bude v termínu od 9. do 15 dubna zpřístupněna od 14 do 22 hodin, ve čtvrtek 17. dubna od 13 do 23 hodin, v semifinálový den v souboru 19. dubna od 13 do 22 hodin a v medailový den od 10 do 22 hodin. V nehrací dny je fan zóna zavřená, kromě Dnu Jihočeské univerzity, který se uskuteční ve středu 16. dubna. Tam budou brány fan zóny na Sokolském ostrově otevřeny od 9 do 23 hodin.

„Aby vše probíhalo plynule, doporučujeme zanechat nadměrné a přebytečné věci v úschovnách kolem haly. Seznam zakázaných předmětů nalezne každý na své vstupence,“ říká vedoucí oddělení security Tomáš Skotnica. Dvě úschovny budou umístěny před vstupem do arény a jedna u fan zóny. Za každý uložený kus zaplatí fanoušci 50 korun systémem cashless (platba pouze kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami).

Veškeré informace jsou uvedeny na webové stránce MS IIHF v hokeji žen 2025 (2025.womensworlds.hockey) nebo oficiálních sociálních sítích šampionátu.



Konkrétní dopravní spoje jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů.