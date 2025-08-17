„Zoufalci.“ Trump s Putinem kazí radost Evě Holubové
17.08.2025 13:33 | Monitoring
Známá česká herečka Eva Holubová se ve svém nejnovějším facebookovém příspěvku ostře vyjádřila k setkání prezidenta USA Donalda Trumpa a prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina. „Jděte do prdele, vy mocní ubožáci,“ napsala Holubová bez obalu.
Herečka ve svém příspěvku rovněž kritizovala některé české politiky, konkrétně Andreje Babiše, Kateřinu Konečnou a Lubomíra Zaorálka, které označila za kolaborující zoufalce. Tímto vyjádřením zřejmě narážela na jejich postoje, které považuje za problematické, aniž by však konkrétně specifikovala, co ji k této kritice vede.
Navzdory tíze světových událostí Holubová zdůrazňuje svůj záměr neztrácet optimismus. Vyjádřila obdiv k přátelství a k ozdravné atmosféře, kterou prožívá během svého pobytu v Luhačovicích. Zároveň však přiznává, že její mysl tíží osud Ukrajiny, Izraele, Gazy a lidí, kteří jsou odloučeni od svých rodin. „Kdykoliv se zaraduju, vzpomenu na Ukrajinu, Izrael a Gazu, všechny ty unesené a vězněné daleko od rodin,“ napsala.
Aby se vyrovnala s negativními emocemi, Holubová se vrhá do fyzické aktivity. „Plavu jako pominutá,“ popsala své intenzivní plavání, které jí pomáhá „vyplavit“ starosti z hlavy. Dokonce naznačila, že díky této aktivitě by mohla znovu získat postavu, jakou měla před deseti lety. „Kdo by to řekl, co vše může motivovat k větším výkonům v naprosto nesouvisející oblasti života,“ dodala s humorem.
Příspěvek uzavřela výzvou k optimismu a odhodláním nenechat se zlomit světovými ani lokálními problémy. „Šup, koutky nahoru, žádná malověrnost, to je velmi nebezpečná zbraň, kterou do nás chtějí zasít, to si nemůžeme dovolit!“ napsala a doplnila svá slova emotikony vyjadřujícími sílu, lásku a odhodlání.
