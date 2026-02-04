Rozvoral (SPD): Iniciovali jsme vznik vyšetřovací komise ke kauze „Dozimetr“!

Vážení přátelé,
vláda s účastí SPD bude v EU aktivně prosazovat odklad emisních povolenek ETS2 minimálně do roku 2030 a otevře jednání o jejich úplném zrušení. Budeme usilovat o co nejrychlejší finální schválení novely stavebního zákona a zajištění dostupného bydlení pro občany. Přepracovaný návrh státního rozpočtu je realistický a vyvážený. Usilujeme o maximální konsolidaci veřejných financí. SPD iniciovalo vznik vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze „Dozimetr". Vyvolání mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě krátce poté, co získala důvěru, je jen obstrukcí a blokováním pozitivních opatření pro české občany.
1. Vláda s účastí SPD bude v EU aktivně prosazovat odklad emisních povolenek ETS2 minimálně do roku 2030 a otevře jednání o jejich úplném zrušení.
Hnutí SPD považuje plánované zavedení systému emisních povolenek pro občany a domácnosti EU ETS2 za přímou hrozbu pro životní úroveň občanů a konkurenceschopnost české ekonomiky. Vláda s účastí SPD bude na úrovni orgánů EU aktivně prosazovat jeho odklad minimálně do roku 2030 a otevře jednání o úplném zrušení tohoto systému. Na prvním jednání vlády jsme odmítli implementaci EU ETS2 do českého práva. Jeho zavedení by znamenalo dramatické zdražení pohonných hmot, vytápění, nemovitostí a bydlení, což by dopadlo na každou domácnost i firmu. Na rozdíl od předchozí vlády Petra Fialy, která emisní povolenky odsouhlasila, budeme důsledně hájit české národní zájmy. Hnutí SPD bude i nadále aktivně bránit zavádění nových ekologických poplatků a opatření EU, která by vedla ke zdražování energií, dopravy a bydlení pro občany ČR.
2. Budeme usilovat o co nejrychlejší finální schválení novely stavebního zákona a zajištění dostupného bydlení pro občany.
Hnutí SPD je spolupředkladatelem zásadní novely stavebního zákona, kterou v prvním čtení podpořila Poslanecká sněmovna. Cílem je radikálně zrychlit a zjednodušit stavební řízení, odstranit byrokracii a zvýšit nabídku cenově dostupného bydlení, kterou zkaženou digitalizací zmrazili Piráti a vláda Petra Fialy. Dostupné bydlení je veřejným zájmem. Tuto prioritu jsme slíbili naplňovat před volbami a nyní ji prosazujeme konkrétní legislativou. Budeme usilovat o co nejrychlejší finální schválení tohoto zákona, o zásadní omezení byrokracie ve stavebním řízení a o podporu masivní bytové výstavby jako klíčového nástroje ke snížení cen bydlení.
3. Přepracovaný návrh státního rozpočtu je realistický a vyvážený. Usilujeme o maximální konsolidaci veřejných financí.
Nová vláda zdědila po předchozí Fialově vládě strukturálně nevyvážený rozpočet, který nebylo možné v krátkém čase zásadně změnit. Současný návrh rozpočtu nové vlády je reakcí za lživě vykazované položky státního rozpočtu ze strany vlády Petra Fialy. Hnutí SPD podporuje přepracovaný návrh státního rozpočtu s deficitem 310 miliard korun, který pravdivě a transparentně napravuje nadhodnocené příjmy a podhodnocené výdaje minulého návrhu Fialovy vlády. Rozpočet zohledňuje mandatorní a sociální výdaje i klíčové infrastrukturní stavby. Odmítáme tvrzení, že návrh porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V dalších letech budeme usilovat o maximální konsolidaci veřejných financí, postupné snižování strukturálního deficitu, omezení zbytných výdajů státu a důslednou kontrolu hospodaření veřejných institucí.
4. SPD iniciovalo vznik vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze „Dozimetr".
Hnutí SPD iniciovalo vznik vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze „Dozimetr". Cílem je transparentně prověřit odpovědnost za prokázanou korupci, rozkrádání veřejných prostředků a nezákonné financování politických subjektů. Začínáme sbírat podpisy poslanců, aby komise mohla co nejdříve zahájit práci. Plníme tak slib důsledně vyšetřit tuto a další závažné kauzy minulého období. Navrhujeme posílení kontrolních mechanismů státu, zpřísnění postihů za korupci a vyšší transparentnost nakládání s veřejnými prostředky.
5. Vyvolání mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě krátce poté, co získala důvěru, je jen obstrukcí a blokováním pozitivních opatření pro české občany.
Opoziční strany vyvolaly mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě krátce po jejím jmenování a vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnou. Hnutí SPD to vnímá jako snahu o obstrukce jednání Sněmovny. Vláda s účastí SPD už v krátké době předložila řadu návrhů zákonů: podporu dostupného bydlení, snížení odvodů živnostníků, zmrazení platů politiků, pomoc menším zdravotním pojišťovnám a další připravované kroky ve prospěch občanů. Prioritou je práce, nikoli politické hry a obstrukce, protože chceme co nejdříve prosazovat konkrétní prorodinná a proekonomická opatření se zaměřením na zvyšování životní úrovně občanů.
Radek Rozvoral
