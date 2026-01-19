Jihomoravský kraj: Děti z Čebína už nemusí za výukou dojíždět

20.01.2026 13:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Historický milník – tak v Čebíně označují vybudování nové budovy pro žáky 2. stupně základní školy. Její dveře se slavnostně otevřely v sobotu 17. ledna 2026.

Foto: kr-jihomoravsky.cz
Popisek: Jihomoravský kraj - logo

Moderní školní komplex za 132 milionů korun vznikl rekonstrukcí bývalé budovy Jednoty. Jde o největší investici v dějinách obce. „Tento projekt je pro nás nejen investicí do budovy, ale především investicí do budoucnosti našich dětí a celé obce,“ říká starosta Tomáš Kříž. „Vybudování druhého stupně v Čebíně je krok, který výrazně posílí vzdělávací možnosti a udrží děti v jejich domovském prostředí.“  Doposud zdejší škola nabízela vzdělání pouze pro první stupeň a děti z Čebína po dokončení 5. třídy musely dojíždět do okolních škol, nejčastěji do Drásova.

Výstavba 2. stupně základní školy v Čebíně byla financována z kombinace vlastních prostředků obce a dotací. Operační program Životní prostředí podpořil projekt částkou 9,6 milionu korun, Integrovaný regionální operační program sumou 38,4 milionu korun. Jihomoravský kraj přispěl 5 miliony korun. „Na obec velikosti Čebína jde o mimořádně velkou investici a zároveň o investici, která zásadně mění její budoucnost. Pro místní obyvatele má doslova strategický význam a přináší vyšší atraktivitu obce pro mladé rodiny. Gratuluji Čebínu k tak významné investici do vzdělání,“ hodnotí význam nové školní přístavby hejtman Jan Grolich.

Moderní školní pavilon nabízí tři kmenové třídy a čtyři odborné učebny – jazykovou, přírodovědnou, učebnu informatiky a robotiky. Do lavic zde usedne 44 žáků z pátých a šesté třídy.

V horizontu čtyř let zde vznikne úplná devítiletá škola.

„Nový 2. stupeň pro nás v Čebíně znamená, že děti dostávají možnost zůstat v obci, v kolektivu, se kterým vyrůstaly od první třídy a rodičům odpadá dilema kam s nimi po páté třídě. Odpadne jim i ranní dojíždění za výukou jinam, a to samozřejmě přináší samá pozitiva“ konstatuje ředitel ZŠ Čebín Rostislav Ekl.

Součástí nové budovy je také moderní kuchyně s kapacitou 700 jídel denně – ta bude sloužit nejen základní a mateřské škole, ale i místním seniorům.

