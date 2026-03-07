Strach v Teheránu: Co když režim přežije?

07.03.2026 19:33 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Napětí mezi Spojenými státy a Íránem nepolevuje. Výsměch střídá výsměch. 47. prezident USA prohlásil, že Írán musí nabídnout bezpodmínečnou kapitulaci a z Íránu si za to vyslechl, že je to směšný požadavek. Okamžitě však vyrazil do slovního protiútoku a vysmál se Íráncům, že jsou „státem looserů“ na Blízkém východě.

Strach v Teheránu: Co když režim přežije?
Foto: X/Vivid.
Popisek: Izraelský útok na Írán

Střet Spojených států a Izraele na jedné straně a Íránu na straně druhé se přehoupl do svého druhého týdne. 47. prezident USA požaduje po Íráncích bezpodmínečnou kapitulaci, ale ti se prezidentovi USA vysmáli. Server konzervativní televize Fox News upozornil, že Trump na íránský výsměch reagoval vlastním výsměchem a označil Írán za „stát looserů“ na Blízkém východě.

V sobotním příspěvku na Truth Social Trump uvedl, že Írán si tento status „země looserů“ udrží po celá desetiletí, „dokud se nevzdá, nebo, což je pravděpodobnější, zcela nezkolabuje“.

Íránský prezident Masúd Pezeškijan se omluvil sousedním národům a slíbil, že na ně přestane útočit, pokud nebude zasažen jako první.

„Tento slib byl učiněn pouze kvůli neúnavnému útoku USA a Izraele. Chtěli ovládnout Blízký východ,“ reagoval na íránskou omluvu Trump. A přislíbil, že Írán už nebude tyranem Blízkého východu.

Přislíbil navíc, že dojde k dalším tvrdým úderům na Írán.

Ministerstvo zahraničí USA současně oznámilo, že z Blízkého východu bylo evakuováno na 28 tisíc amerických občanů. Prý jsou všichni v pořádku doma.

Spojené arabské emiráty zachytily 15 balistických raket a 119 bezpilotních letadel, a to i přes slib Íránu zastavit preventivní útoky.

„Od začátku do očí bijící íránské agrese bylo detekováno celkem 221 balistických raket, z nichž 205 bylo zničeno, 14 dopadlo do moře a dvě rakety dopadly na území SAE,“ napsalo ministerstvo obrany SAE na X. „Bylo také detekováno celkem 1305 íránských bezpilotních letounů (UAV), z nichž 1229 bylo zachyceno, zatímco 76 bezpilotních letounů dopadlo na území SAE.“

 

 

Prezident Spojených arabských emirátů šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan ve svém prvním veřejném vystoupení od začátku války v Íránu prohlásil, že jeho národ se „nachází ve válečných časech“. Prezidenta citoval server katarské televize Al-Džazíra

Velké napětí panuje i v samotném Íránu. Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že část obyvatel zůstává loajální stávajícímu islámskému režimu a část se naopak obává, že tento režim americko-izraelské útoky přežije.

„Nejstrašnější pro lidi je pokračování Islámské republiky,“ řekl obyvatel Teheránu CNN v hlasové zprávě. „Představa sdílení kyslíku s těmito lidmi je nejstrašnější.“ „Někdo mi nedávno řekl, že bomby neslyšel a že se mu dělá špatně z pomyšlení, že tyto útoky přestanou, aniž by se cokoli změnilo,“ pokračoval.

