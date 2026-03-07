Strach v Teheránu: Co když režim přežije?

V sobotním příspěvku na Truth Social Trump uvedl, že Írán si tento status „země looserů“ udrží po celá desetiletí, „dokud se nevzdá, nebo, což je pravděpodobnější, zcela nezkolabuje“.
Íránský prezident Masúd Pezeškijan se omluvil sousedním národům a slíbil, že na ně přestane útočit, pokud nebude zasažen jako první.
„Tento slib byl učiněn pouze kvůli neúnavnému útoku USA a Izraele. Chtěli ovládnout Blízký východ,“ reagoval na íránskou omluvu Trump. A přislíbil, že Írán už nebude tyranem Blízkého východu.
Přislíbil navíc, že dojde k dalším tvrdým úderům na Írán.
Spojené arabské emiráty zachytily 15 balistických raket a 119 bezpilotních letadel, a to i přes slib Íránu zastavit preventivní útoky.
„Od začátku do očí bijící íránské agrese bylo detekováno celkem 221 balistických raket, z nichž 205 bylo zničeno, 14 dopadlo do moře a dvě rakety dopadly na území SAE,“ napsalo ministerstvo obrany SAE na X. „Bylo také detekováno celkem 1305 íránských bezpilotních letounů (UAV), z nichž 1229 bylo zachyceno, zatímco 76 bezpilotních letounů dopadlo na území SAE.“
UAE air defences intercept 15 ballistic missiles, 119 UAVs— ????? ?????? |MOD UAE (@modgovae) March 7, 2026
UAE air defence systems detected today, Saturday 7th March 2026, 16 ballistic missiles, of which, 15 were intercepted and destroyed, while one ballistic missile fell into the sea.
Air defence systems also detected 121… pic.twitter.com/Ylt57exFcl
Prezident Spojených arabských emirátů šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan ve svém prvním veřejném vystoupení od začátku války v Íránu prohlásil, že jeho národ se „nachází ve válečných časech“. Prezidenta citoval server katarské televize Al-Džazíra.
Velké napětí panuje i v samotném Íránu. Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že část obyvatel zůstává loajální stávajícímu islámskému režimu a část se naopak obává, že tento režim americko-izraelské útoky přežije.
„Nejstrašnější pro lidi je pokračování Islámské republiky,“ řekl obyvatel Teheránu CNN v hlasové zprávě. „Představa sdílení kyslíku s těmito lidmi je nejstrašnější.“ „Někdo mi nedávno řekl, že bomby neslyšel a že se mu dělá špatně z pomyšlení, že tyto útoky přestanou, aniž by se cokoli změnilo,“ pokračoval.
