KHS Jihočeského kraje: Přibylo nových případů černého kašle. Hlavně mezi studenty

Za jedenáct týdnů letošního roku zaznamenali jihočeští hygienici celkem 641 případů černého kašle /pertuse/. V týdnu přibylo v Jihočeském kraji 145 nových případů.

„Za jedenáct týdnů roku registrujeme v kraji 641 potvrzených případů pertuse, v končícím týdnu jich přibylo 145. Dynamika počtu onemocnění rostla zhruba od šestého kalendářního týdne především v kolektivech středních škol a vyšších ročníků základních škol, a z okresů hlavně na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Nižší výskyt je mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20 – 24 let a mezi seniory. Mezi dětmi do jednoho roku, což je věková skupina, která je nejzranitelnější, protože děti do tří měsíců nemohou být očkovány a základní očkování je ukončeno v jednom roce věku dítěte, registrujeme třináct případů. Z toho čtyři nové v tomto týdnu. V souvislosti právě s nejmenšími dětmi a i těmi, které se mají narodit, apelujeme na budoucí maminky, rodiče novorozenců a jejich dospělé blízké, aby se nechali přeočkovat, protože ochranné protilátky z očkování v dětství v čase klesají a dospělí se stávají více vnímavými,“ říká ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

„Co se týče okresů, k jedenáctému týdnu bylo nejvíce – 289 případů – potvrzeno na Českobudějovicku. Na Jindřichohradecku bylo 128 případů, na Českokrumlovsku 69, na Prachaticku 59, na Strakonicku 36, na Táborsku 40 a na Písecku od začátku roku registrujeme 20 případů. Co se týče věkových skupin, výrazně nejvíce - 237 případů – bylo mezi studenty ve věkové skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 108 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 51 případů. Třicet případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let a 13 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. Co se týče dospělých věkových kategorií, nejvíce – 57 případů - máme hlášeno ve skupině 45 – 54 let a 47 ve skupině 35-44 let. Nejnižší výskyt je mezi seniory ve skupině 75+ a to 10 případů a mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20 – 24 let je16 případů,“ upřesňuje data k výskytu černého kašle v regionu ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje MUDr. Hana Bendíková.

PRO DOPLNĚNÍ

Nejmenší děti patří mezi nejohroženější skupinu, nejsou ještě chráněny očkováním. Důležitá je proto prevence očkováním u těhotných žen a rodičů a nejbližšího okolí nejmenších dětí.

Protiepidemický odbor KHS Jč. kraje zajišťuje a nařizuje v souvislosti s případy pertuse protiepidemická opatření – epidemiologické šetření s každým potvrzeným případem nákazy, aktivní vyhledání kontaktů a zajišťuje vyšetření. Spolupracuje proto především se školami, kde se pertuse šíří nejvíce.

Pro zamezení šíření je důležitý včasný záchyt onemocnění a cílená léčba antibiotiky

Klinické průběhy v proočkované populaci nejsou tak závažné, nedochází k hospitalizacím, a pokud ano, pak z důvodu předběžné opatrnosti u nejmenších dětí do jednoho roku, které z důvodu věku ještě nejsou očkovány nebo jsou očkovány neúplně

Hygienici doporučují se jednou za patnáct až dvacet let nebo alespoň jednou za život nechat na černý kašel přeočkovat, optimálně v kombinaci s vakcínou proti tetanu a záškrtu, protože ochranné protilátky z očkování v dětství v čase postupně klesají a jedinec se stává více vnímavý

