KOVAP získal prestižní ocenění Správná hračka 2025

10.10.2025 17:10 | Tisková zpráva

Český výrobce plechových hraček KOVAP slaví významný úspěch. Jeho originální produkt FOFRTABULE získal v letošním ročníku prestižní ocenění Správná hračka 2025. Odborná porota ocenila nejen kvalitu a bezpečnost výrobku, ale i jeho kreativní přínos pro rozvoj dětské fantazie.

KOVAP získal prestižní ocenění Správná hračka 2025
Foto: KOVAP
Popisek: FOFRTABULE do KOVAP.

Titul Správná hračka je udělován hračkám, které prošly přísným hodnocením odborníků z řad pedagogů, psychologů a designérů. FOFRTABULE tak získala nezávislé potvrzení, že patří mezi doporučené produkty pro děti, rodiče i školy.

Pod vtipným názvem FOFRTABULE se skrývá barevná plechová tabulka na kolečkách, vytvořená ve spolupráci s designérským studiem Qubus. Tabulka umožňuje dětem i dospělým kreslit, psát vzkazy nebo ji ozdobit magnety. Díky mechanickému strojku se pak může sama rozjet – třeba se vzkazem až na druhý konec stolu. Hračka tak spojuje klasické kovové řemeslo s nápaditým designem a interaktivní zábavou.

„Máme velkou radost, že naše FOFRTABULE uspěla mezi tak silnou konkurencí,“ říká Iva Nehybová, obchodní ředitelka společnosti KOVAP. „Je to důkaz, že i tradiční materiály, jako je plech, mohou být inspirativní a moderní. Spojení poctivé české výroby a hravosti je přesně to, co chceme dětem i dospělým přinášet,“ doplňuje ředitel a dodává, že plechové hračky jsou zároveň ekologické, plně recyklovatelné a odolné.

FOFRTABULE je k dostání ve čtyřech barevných variantách a rozšiřuje tak portfolio českého výrobce, proslaveného ikonickými plechovými hračkami, jako jsou traktůrky na klíček, beruška či modely nákladních aut Tatra.


FOTO: Kovap.cz

 

 

Zdroje:

https://www.kovap.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

hračky , KOVAP , FOFRTABULE , Správná hračka 2025

autor: Tisková zpráva

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

KOVAP získal prestižní ocenění Správná hračka 2025

17:10 KOVAP získal prestižní ocenění Správná hračka 2025

Český výrobce plechových hraček KOVAP slaví významný úspěch. Jeho originální produkt FOFRTABULE získ…