KOVAP získal prestižní ocenění Správná hračka 2025

Titul Správná hračka je udělován hračkám, které prošly přísným hodnocením odborníků z řad pedagogů, psychologů a designérů. FOFRTABULE tak získala nezávislé potvrzení, že patří mezi doporučené produkty pro děti, rodiče i školy.
Pod vtipným názvem FOFRTABULE se skrývá barevná plechová tabulka na kolečkách, vytvořená ve spolupráci s designérským studiem Qubus. Tabulka umožňuje dětem i dospělým kreslit, psát vzkazy nebo ji ozdobit magnety. Díky mechanickému strojku se pak může sama rozjet – třeba se vzkazem až na druhý konec stolu. Hračka tak spojuje klasické kovové řemeslo s nápaditým designem a interaktivní zábavou.
„Máme velkou radost, že naše FOFRTABULE uspěla mezi tak silnou konkurencí,“ říká Iva Nehybová, obchodní ředitelka společnosti KOVAP. „Je to důkaz, že i tradiční materiály, jako je plech, mohou být inspirativní a moderní. Spojení poctivé české výroby a hravosti je přesně to, co chceme dětem i dospělým přinášet,“ doplňuje ředitel a dodává, že plechové hračky jsou zároveň ekologické, plně recyklovatelné a odolné.
FOFRTABULE je k dostání ve čtyřech barevných variantách a rozšiřuje tak portfolio českého výrobce, proslaveného ikonickými plechovými hračkami, jako jsou traktůrky na klíček, beruška či modely nákladních aut Tatra.
FOTO: Kovap.cz
autor: Tisková zpráva