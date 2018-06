Kabelovna Kabex vyrábí světový unikát

Vývojové oddělení podniku integrovalo do jednoho kabelu silové vodiče a optická vlákna pro přenos telekomunikačních dat a pro měření provozní teploty. Vladimír Vašínek z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, s níž podnik při vývoji kabelů spolupracuje, uvádí: „Pokud je mi známo, tak jsme ve světě jediní, kdo spojil tyto tři funkce do jednoho kabelu.“ To bylo možné díky tomu, že podnik má vlastní vývojové oddělení, takže i všechnu dnes vyráběnou produkci sám vyvíjí a certifikuje.

Informace o teplotě je důležitá například pro jaderné elektrárny, kde zbývající životnost představuje alfu a omegu. V případě kabelů určuje životnost teplotní stárnutí izolace, a proto je důležité sledovat jeho provozní podmínky. V praxi k tomu slouží desítky čidel, které měří teplotu na povrchu kabelu. Implementace optického vlákna přímo do kabelu a připojení vyhodnocovací jednotky však umožňuje vidět teplotu přímo uvnitř kabelu a po celé délce.

Vašínek doplňuje: „Nejzajímavější na tom je to, že se i pro měření teploty používají klasická telekomunikační vlákna a ne žádná speciální a drahá. Stejná vlákna známe z telekomunikací, kde slouží k přenosu dat, videa a dalšího. Přidaná hodnota spočívá ve vyhodnocovací jednotce.“

Vývoj cílený na aplikace

Kabex s VŠB TU Ostrava cílí na jednu komerční aplikaci ze širokého rozsahu potenciálního využití senzorických kabelů. Tou jsou již zmíněné kabely pro jaderné elektrárny a jiné náročné průmyslové provozy. Kvůli vstupu s novým výrobkem na tento trh otevřel Kabex před měsícem showroom, kde předvádí možnosti hybridních kabelů spojujících přenos elektrické energie, přenos dat a měření teploty. Nachází se zde přístroj, který vyhodnocuje data získaná z bezmála 200 metrů dlouhé kabelové trasy. Ta na různých místech simuluje typické provozní podmínky kabelů, například vedení kolem zdroje tepla (např. motoru) a pod protipožární ochranou.

„Nyní máme vyvinutý jeden typ kabelu s různými variantami umístění optických vláken. Stále jde o senzorický kabel, ale na přání zákazníka můžeme monitorovací vlákna umístit do středu kabelu nebo k jeho povrchu,“ vysvětluje Bohumil Svoboda, obchodní ředitel Kabelovny Kabex.

S dodávkami pro jadernou energetiku, která patří mezi nejnáročnější obory, má firma dlouholeté zkušenosti Vznikla v roce 1994 na zelené louce v Holýšově na Domažlicku a postupně se etablovala jako dodavatel speciálních kabelů pro tunelové stavby včetně metra, pro jaderné elektrárny i pro rafinerie a další průmyslové provozy. V oblasti jádra podnik dodává svou produkci do jaderných elektráren v Česku, na Slovensku a Ukrajině a pro nové projekty Rosatomu jak v Rusku, tak v zahraničí.

Anton Slobodin, statutární ředitel Kabelovny Kabex, přibližuje, kam se firma v posledních letech posunula: „Náš vývoj v oblasti produkce pro jaderné elektrárny se hodně posunul díky dodávkám kabelů a kabelových průchodek pro reaktory VVER-1200 ruského Rosatomu. Průchodky jsme dodali do Novovoroněžské JE-II a kabely do Leningradské JE-II. Při vývoji těchto komponent jsme čerpali ze zkušeností získaných s dodávkami pro české a slovenské jaderné elektrárny, které nám pomáhají v uplatnění v zahraničních projektech včetně projektů Rosatomu, do kterých se zapojujeme jako jeden z jeho tradičních a pravidelných dodavatelů,“ dodává Anton Slobodin.

Firma je do velké míry výjimečná tím, že nevyrábí jen podle dodaného výkresu od klienta, ale že se aktivně podílí v oblasti vývoje. Pokud problém přeroste kapacity vlastního vývojového oddělení, spolupracuje s externisty z vysokých škol. Silné vývojové oddělení je také důvodem, proč se firma krátce po svém založení zakotvila v oblasti jaderné energetiky.

autor: Tisková zpráva