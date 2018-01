Klaudiánova nemocnice zahájila opravu úrazové ambulance

Prostory čekárny jsou z části uzavřeny a též přesunuty vedle recepce centrálního příjmu. Pro pacienty to znamená, že vstup do budovy je stále stejný – centrální příjem se nachází naproti přes chodbu vedle úrazové ambulance. Práce by měly skončit do konce února.

V pátek byly prostory kompletně vyklizeny a demontovány tak, aby zde o víkendu naplno začaly stavební práce. Úrazovka se dočká v rámci druhé etapy modernizace: vyměněna bude podlaha, podhledy, obklady a vzduchotechnika. Také dojde k drobné změně v rozložení místností a dveří. Vše pro větší komfort, a především zachování intimity vyšetřovaných pacientů. Po dokončení prací na chirurgické části se vrátí úrazová ambulance zpět do svých prostor a následovat bude oficiální přestěhování interní části.

Tímto dnem bude zahájena kompletní činnost centrálního příjmu v jednom místě nemocnice. Vše by mělo naplno fungovat od března. Již v tuto chvíli ale princip centrálního příjmu v nemocnici funguje – nikoliv však centralizovaně. Přesunem do těchto prostor dojde k výraznému zefektivnění práce zdravotníků a zjednodušení pro veřejnost.

Přístup do těchto prostor bude zachován – spojovací chodbou od hlavního vchodu z třídy Václava Klementa a od urgentního vstupu, kam lze přijet autem opět z třídy Václava Klementa. Tato cesta bude také sloužit pro vozy rychlé záchranné služby.

autor: Tisková zpráva