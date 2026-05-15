Spolupráce médií na propagaci OZE. Petr Hampl popsal metodu

Publicista Aleš Borovan tvrdí, že předchozí vláda Petra Fialy (ODS) chtěla propagovat akcelerační zóny s větrníky i s pomocí části médií. A to na základě smlouvy, kterou má dle svých slov k dispozici.
„Minulé vedení MŽP pod vedením ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) se rozhodlo pověst ‚větráků‘ vylepšit prostřednictvím komunikační a propagandistické kampaně, která podle původního plánu měla odstartovat loni v listopadu. Původně na ni ministerstvo chtělo dát cca 9 milionů korun z kapes daňových poplatníků. Pro kontext je rovněž dobré dodat, že Hladíkovým poradcem byl tehdy Martin Sedlák z organizace Svaz moderní energetiky, která lobuje za zájmy OZE-baronů a byznysu s občasnými zdroji energie (OZE),“ napsal Borovan.
Kampaň podle něj měla zahrnovat i prosazování konkrétních specialistů na dané téma. Vedle toho měly k tématu proběhnout i tiskové konference a měly být vytvořeny i propagační letáky k danému tématu.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Server Seznam se proti Borovanovým slovům ohradil.
„Nemůžeme nést odpovědnost za návrhy PR a mediálních strategií subjektů, které se rozhodnou u nás inzerovat. Odmítáme, že by se novináři redakcí Seznam Zprávy či vydavatelství Borgis (plní obsah Novinky.cz, pozn. aut.) dali zaplatit, aby následně psali články na objednávku. Je však možné si na našich službách zaplatit inzerci, její přehled a ceník transparentně zveřejňujeme. Co se týká vámi zmíněných kampaní, žádná placená spolupráce v této věci neproběhla,“ uvedla tisková mluvčí Seznam.cz Aneta Kapuciánová.
Z ministerstva životního prostředí zaznělo, že mezi státními úřady a médii může někdy dojít ke spolupráci. Týká se to témat, „u kterých resort považuje za důležité veřejnost dostatečně o novinkách informovat, protože se jí bezprostředně týkají.“
Bombardování materiálem. A reklama
ParlamentníListy.cz k tématu oslovily sociologa Petra Hampla. „Samozřejmě, že se jedná o ovlivňování neslučitelné s objektivitou médií, je však třeba férově uznat, že to v uvedeném záměru není nic, co by se nedělo běžně. V podstatě každý komerční i nekomerční subjekt se snaží ovlivnit média a získat je pro podporu svých záměrů,“ říká sociolog.
A popisuje metody: „To zahrnuje bombardování médií připravenými materiály, tiskové konference, bohaté občerstvení pro novináře, hrazení cest do zahraničí a samozřejmě reklama. Zadávání reklamy bývá spojeno s vydíráním ‚když budete psát proti nám, inzerci zrušíme.‘ Tak to dělají všichni, napříč politickým spektrem a ekonomickými obory. Za vyloženě neetické bychom mohli pokládat přímé korumpování novinářů, ale takový návrh zmíněný materiál neobsahuje.“
„Čtenáři by si měli uvědomovat, že platí obecný princip, že bohatší organizace a ziskovější obory mají větší možnost získat podporu médií pro svůj pohled. Nicméně velmi často hrají ještě mnohem větší roli předsudky novinářů. Třeba o takovém Agrofertu nebudou mainstreamové noviny psát pozitivně bez ohledu na to, kolik utratí za reklamu,“ podotýká ještě.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku