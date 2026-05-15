Jurečka (KDU-ČSL): Bude příští schodek 310, 340, 360, 400 miliard?

Vládní koalice si právě prosadila že chce dneska natvrdo prohlasovat ve třetím čtení vládní návrh zákona o větším zadlužování České republiky. Tak je to potřeba pojmenovat, co se tady dnes stane. Navážu na to, co říkal předseda klubu ODS Marek Benda. Vaše strategie si myslím, že má docela velké trhliny. V případě posuzování Ústavním soudem, které nastane, si myslím, že za prvé je potřeba znovu zmínit: Třetí čtení se rozeběhlo tento týden, běželo zhruba tři a půl hodiny, a vy za další zhruba dvě a něco hodiny dáváte tvrdý termín hlasování ve třetím čtení. To prostě neodpovídá zvyklostem, které tady byly v minulém volebním období. Ten časový limit je úplně někde jinde.
Připomínám další okolnosti. Jsme ve výborovém týdnu, jsme v režimu mimořádných schůzí. Normálně by dnes vůbec jednání Sněmovny neprobíhalo. Říkám to v kontextu toho, jak ti poslanci a poslankyně, jestli třeba případně plánovali možnost tady dneska být, anebo nebýt. To je potřeba také doplnit.
Doplním tady přesný časový kontext. Pozměňovací návrhy ve druhém čtení tady například poslankyně Alena Schillerová nahrávala 16 hodin před začátkem druhého čtení. Pozměňovací návrhy, které zásadně upravují původní charakter vládního návrhu zákona, o kterém bylo mluveno ve smyslu, že to je transpozice evropské legislativy. Takže, vy jste z původního účelu tohoto návrhu zákona transpozice evropské legislativy udělali balík zákonů, které brutálním způsobem rozšiřují, rozvolňují, disciplínu vlády, pokud jde o rozpočtová pravidla, rozpočtovou odpovědnost, a děláte z toho opravdu návrh zákona o větším zadlužení České republiky. Takto je to potřeba přesně občanům pojmenovat.
Já jsem tady mluvil ve středu o tom, že tady máme ministryni financí, které je budoucnost úplně ukradená, ale úplně ukradená. Začíná roztáčet dluhovou spirálu, bude sekat jeden větší schodek za dalším větším schodkem. Neumí tady odpovědět na banální otázky, jakou má představu v tom čtyřletém období, že bude celkový kumulovaný dluh, který ona se svojí vládou vytvoří. Neumí odpovědět na otázku, jaký bude deficit roku 2027, který začíná ona se svým týmem připravovat. Ministerstvo financí sice předložilo vládě do konce dubna střednědobý výhled, kde říká, že by deficit na rok 2027 měl být zhruba minus 180 miliard korun, ale mezitím Ministerstvo financí pracuje na úplném deficitu.
Já se znovu ptám, aby ministryně financí, pokud je alespoň trochu kompetentní, aby nám tady přišla a řekla dnes ve třetím čtení, jakou má představu o rozpočtové disciplíně své vlády, aby nám řekla, jaký tedy bude plánovaný schodek rozpočtu na příští rok. Nechci po ní přesnou částku na jednotku miliard korun, ale ať se třeba aspoň trefí na desítky, jestli to bude 310, 340, 360, 400. Ať nám paní ministryně řekne, kolik to zhruba bude.
To by normální příčetný zodpovědný ministr, který respektuje rozpočtová pravidla platných znění zákonů měl být schopen říci. Měl by to být schopen říci ministr nebo ministryně, která se chová alespoň trochu jako národohospodář, které alespoň trochu záleží na tom, s čím tady budou žít generace za 10, 15, 20 let. Jaký dluh v době nejvyšších úrokových sazeb tady bude zanechávat. Ministryně, která tady tepala minulou vládu a minulého ministra financí za to, když navrhoval schodky minus 280, minus 250, tak dneska přichází se schodky, které se začínají blížit skoro více jak zvýšení o 50 procent těchto schodků.
Takže, znovu kladu banální otázky a prosím, aby paní ministryně financí tady vystoupila, aby tady nehrála mrtvého brouka, a aby nám na základní otázky – ne ani tolik úplně nám, ale občanům této země – odpověděla. Jaký bude tedy stav země, když ona bude končit v roce 2029 jako ministryně? Kolik bude celkové zadlužení České republiky zhruba? O kolik to zvýší ona svými opatřeními, svojí nedisciplínou a neschopností respektovat nějaká elementární pravidla?
Ona to omlouvá tím, že říká: Tři procenta jsou v pohodě, to nám Evropa umožňuje. Ne, znovu říkáme, tři procenta nejsou v pohodě. To je mezní strop. Tři procenta, do kterých se ona vleze, jsou především díky tomu, že na rozdíl od jejího nezodpovědného přístupu k hospodaření jsou tady obce, města, kraje, které mají přebytky, tím pádem se celková bilance pomáhá vyrovnávat.
Takže znovu říkám, paní mistryně, nechci po vás nic složitého. Přijďte, stačí na to jedna minuta. Řekněte nám, jaký schodek plánujete na rok 2027. Děkuju za pozornost.
