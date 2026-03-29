Královéhradecký kraj: Krajský úřad spouští virtuálního asistenta. Volajícím poradí a nasměruje je

Volající budou na virtuálního asistenta automaticky přepojeni po vytočení krajské linky 495 817 111. Asistent bude schopen v telefonické komunikaci přirozeným hlasem odpovídat na nejčastější dotazy, přepojovat hovory na příslušná oddělení a zasílat doplňující informace prostřednictvím SMS. Tyto služby budou dostupné i mimo běžnou úřední dobu.
„Snažíme se dlouhodobě zlepšovat služby pro naše občany. Nový virtuální asistent představuje další způsob, jak lidem usnadnit přístup k potřebným informacím,“ uvedl ředitel krajského úřadu Miroslav Vrba.
V průběhu úředních hodin dokáže hlasový asistent volající nasměrovat na správné pracoviště a v případě potřeby hovor přímo přepojit. Mimo úřední dobu poskytuje základní informace, případně zašle kontakty nebo shrnutí formou SMS. Pokud si systém s dotazem neporadí, nabídne v pracovní době automatické přepojení na příslušného pracovníka. Stejně postupuje i v případě, že si volající přeje komunikovat s živým operátorem.
Testovací provoz nové technologie proběhl během března v interním prostředí krajského úřadu. V plném provozu pro veřejnost bude od 1. dubna 2026.
Zaváděním moderních technologií se Královéhradecký kraj věnuje dlouhodobě. Loni v květnu kraj na svém webu ZDE spustil AI chatbota jménem Krakonoš, který uživatelům pomáhá s orientací na webu a vyhledáváním informací o agendách úřadu, dotacích, službách kraje, dopravě, školství, zdravotnictví či volnočasových aktivitách.
Spuštění hlasového virtuálního asistenta tak představuje další krok v rozvoji digitálních služeb a zvyšování dostupnosti informací pro veřejnost a klienty krajského úřadu.
