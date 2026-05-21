Prokop (Stačilo!): Kuba jako další cíl pro americkou agresi?

Kuba jako další cíl pro americkou nelegální a nevyprovokovanou agresi? Chudý ostrov, jehož obyvatelé mají delší průměrnou délku dožití než mnohem bohatší Američané, byl už dlouhou dobu trnem v oku americkým pánům. Následovala obvyklá taktika: "Nejdřív je zastřelíme, a pak jim nabídneme náplast." Brutální blokáda ostrova, jejímž cílem je dle odtajněných materiálů CIA ostrov doslova vyhladovět. A teď přichází různí "dobrodějové" z Trumpovy administrativy a nabízí potraviny a léky.
Který národ více ublížil českému národu?
I další prvky scénáře jsou už dost dobře známé, Kuba je označena za darebácký stát, co podporuje terorismus - vynález pana Bushe. Samozřejmě nechybí hrobové mlčení českých přisluhovačů USA, kterým vadí porušování mezinárodního práva jen ze strany nepřátel USA.
Pokud by se Trumpovi skutečně podařila výměna režimu, tak si Kubánci můžou přetočit hodinky o nějakých 70 let nazpátek, kdy jejich zemi z půlky ovládal proamerický diktátor s fašistickými sklony a z poloviny americko-kubánská mafie. Bezplatné zdravotnictví a školství společně s jistotou vlastního bydlení by se stalo jen vzdálenou vzpomínkou. Ale existují lidí, kteří rádi tyto jistoty vymění za lesk supermarketů a lákavé kariérní možnosti v organizovaném zločinu. Ostatně u nás je takových více než dost...
Mgr. Vítek Prokop
