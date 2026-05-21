NZM Čáslav: Exponáty, které jsou většinu roku pod zámkem

Exkluzivní možnost podívat se do moderního, ekologicky a provozně úsporného depozitáře včetně technického zázemí a prohlédnout exponáty, které jsou většinu roku pod zámkem budou mít návštěvníci Národního zemědělského muzea v Čáslavi tuto neděli 24. května od 13 do 18 hodin.
Zájemci si prohlédnou jedinečnou evropsky významnou historickou sbírku oradel a traktorů a nahlédnou do moderního, ekologicky a provozně úsporného systému ukládání sbírkových předmětů.
Nízkonákladový depozitář Národního zemědělského muzea byl v Čáslavi otevřen v roce 2021 jako první centrální depozitář v historii NZM. Prostory slouží především pro pobočky Praha, Čáslav a Kačina pro téměř polovinu jejich podsbírek a fondů. Díky novému depozitáři se zlepšily podmínky pro uložení sbírkových předmětů a vzniklo zde i kvalitní badatelské zázemí.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Součástí depozitáře je i termokomora, která umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu. V objektu se nachází také konzervátorsko-restaurátorská dílna, která slouží k ochraně i úpravě sbírkových předmětů.
V rámci Dne otevřeného depozitáře se bude promítat film o výstavbě této unikátní budovy, která byla podpořena z fondů EU. Návštěvníci se dozví, v čem spočívá inovační přístup k ochraně kulturního dědictví s důrazem na udržitelnost.
Prohlídky depozitáře proběhnou ve dvou časech od 13:00 a od 14:30 hodin. Kapacita prohlídek je omezena, proto se objednejte telefonicky na +420 771 126 853 nebo e-mailem na adela.capkova@nzm.cz.
Vstupné:
plné: 150 Kč
snížené: 100 Kč (děti od 6 let, senioři, studenti)
Vstupenka platí na prohlídku i do celého muzea.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě.
Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě. Virtuální prohlídka NZM Čáslav je k dispozici ZDE, více informací najdete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku