ČEZ: Den dětí v Infocentru Elektrárny Ledvice je opět tu

V čase od 9 do 15 hodin se tak všichni mohou těšit nejen na různá herní a poučná, co se elektřiny týče, stanoviště, ale i na malování na obličej, fotokoutek, hasiče a další. Ti starší šesti let mohou pochopitelně vystoupat s rodiči i na nejvyšší rozhlednu v České republice a podívat se na svět z výšky 140 metrů. Vstup na akci je jako vždy zdarma, jen na výstup na rozhlednu je nutné zaregistrovat se předem ZDE.
„Na děti čeká den plný zážitků, které propojí svět energie, bezpečnosti i dobrodružství. V infocentru si vyzkoušejí jednoduché zapojení elektrického obvodu. Nebudou chybět malování na obličej, soutěže a pochopitelně i sladká odměna. Se zásahovou a záchranářskou technikou opět přijedou podnikoví hasiči z nedalekých Severočeských dolů Bílina. Přítomní budou i energetici s ukázkou distribuční techniky. Elektromontéři dětem ukáží, s čím pracují v terénu a přivezou s sebou i zvedací plošinu,“ láká už nyní na sobotní program v infocentru a jeho okolí průvodkyně Zdena Zolotarjov.
Jak dodává, celý průvodcovský tým připravuje tradičně oslavu Dne dětí s předstihem úmyslně. „O víkendu před 1. červnem bývá vždy tolik různých akcí, že rodiče s dětmi často neví, kam se podívat dříve. Proto jsme se už před časem rozhodli, že jim to v našem případě trochu usnadníme. Jen vloni k nám na dětský den zavítalo 246 návštěvníků, a jak jsme vypozorovali a také se jich ptali, všichni bez rozdílu věku odcházeli domů spokojeni. Věříme, že tomu tak bude i letos.“
Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné a přechodem na nízkoemisní a bezemisní zdroje energie. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře.
Interaktivní seznámení s pomalu ale jistě končící klasickou energetikou lze zkombinovat s výstupem na nejvyšší oficiální rozhlednu v České republice. Ta se nachází na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6. I s prosklenou vyhlídkou má na výšku 144 metry, volně přístupný a pro návštěvníky bezpečný venkovní ochoz se pak nachází ve výšce 140 metrů. Jen v loňské roce zavítalo do Infocentra Elektrárny Ledvice dosud rekordních 11 211 návštěvníků a v současné době, v 17. roce jeho existence, se zde již blíží k celkové stotisícové hranici.
