Kavij (KSČM): Benešovy dekrety mají trvalou platnost

22.05.2026 4:31 | Profily PL
autor: PV

Brno přivítá účastniky sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se uskuteční historicky poprvé na území ČR.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Benešovy dekrety mají trvalou platnost

Stane se tak díky kolaborantskému chování značné části brněnských zastupitelů, díky kolaborantství poslanců současných opozičních stran ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Pirátů a samozřejmě s podporou z místa nejvyššího, od pána Pražského hradu agenta Pávka, který udělil záštitu festivalu Meeting Brno, v rámci kterého se sjezd sudetských Němců uskuteční.

Setkání „Posseltových členů“ a českých lokajů, mezi kterými nebude chybět senátorský Tchajvanec Vystrčil či Markéta Pekarová Adamová, bude mít i své stinné stránky v podobě mnohých protestních akcí a demonstrací.

Mnozí, kteří se chystají do Brna uvedené protestní akce podpořit, se dotazují, co si vzít s sebou! Za sebe říkám, vše, co provází podobné akce. Píšťalky, státní vlajky, transparenty. Naopak neberte s  sebou žádná rajčata, vajíčka a další podobné potraviny, které v minulosti okusili například někteří bývalí prezidenti ČR.

Dobrá  atmosféra, na kterou budou podporovatelé sjezdu SdL v Brně vzpomínat, se dá přeci udělat slušně. Budou mít tak dost času na přemýšlení, zda se za rok vydají na sjezd do dalšího českého města, kterým má být Liberec.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek obsahuje štítky

historie , KSČM , sjezd , válka , SDL , Kavij

