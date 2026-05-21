Chodíte na záchod? Gregorová se zajímala o kolegu europoslance

Europoslanec Antonín Staněk se pak proti tvrzením, že českým domácnostem přijetí ETS 2 žádné peníze nesebere, velmi tvrdě ohradil. „Tak se podívejte na účtenky těch lidí, podívejte se, kolik už po roce doplácejí za topení, teplou vodu a podobně,“ reagoval bývalý ministr kultury v první vládě Andreje Babiše.
„Vždyť to v Česku ještě nefunguje, tak za co to doplácejí, za kroky aktuální vlády?“ opáčila Gregorová.
„To přece začalo už přijetím ETS 1, takže to pokračuje dál,“ snažil se vysvětlovat Staněk.
„ETS1 se ale týká průmyslu, ne domácností,“ argumentovala Gregorová.
„A ti lidi si asi kupují co?“ nechápal takovou argumentaci Staněk a vysvětloval, že průmyslové podniky logicky promítají zvýšené náklady do cen. „Takže tady přestaňte říkat tyto ideologické snůšky nesmyslů,“ zpražil Gregorovou.
Ta si ale trvala na svém, že přijetí ETS je dobrá věc. „Ty peníze se ale zase vrátily do modernizace těch továren, takže to nakonec snížilo náklady,“ trvala na svém pirátská europoslankyně.
Staněk to tedy zkusil naposledy s jednoduchou otázkou. „Chodíte nakupovat a platíte účtenky? Tak se na ně podívejte,“ řekl Staněk.
„Já nevím, co je tohle za argument. Chodíte na záchod?“ prohlásila Gregorová k údivu všech. „K čemu to vůbec je tady ta diskuze? Tak se bavte normálně, ne ideologicky,“ dodala Gregorová s tím, že je přirozené, že se ceny postupně zvyšují.
Podle Staňka ale nejde o žádnou ideologickou debatu z jeho strany, ale o peníze pro běžné občany. „To není ideologické, to je životně důležité,“ byl už Staněk poněkud rozpálený.
Stejně tak už ale argumentace doléhala na Gregorovou, která neustále zvyšovala hlas. „Ceny se zvyšují, protože existuje nějaká inflace, slyšel jste vůbec o ní?“ přešla do útočného tónu Gregorová.
„Představte si, že ano, ale my se nebavíme o inflaci, ale o tom, co zdražuje lidem jejich běžný život,“ dodal Staněk.
„ETS1 začala platit v roce 2008, tak je logické, že od té doby se ceny zvedly, ten váš argument vůbec nedává žádný smysl,“ měla poslední slovo Gregorová, načež byla tato vzrušená debata moderátorem převedena na nové téma.
„A ten průmysl a ti lidé si kupují co? Za co si to kupují? Ten průmysl to promítá do cen, takže už tady přestaňte také vytvářet tady tuto ideologickou snůšku nesmyslů. Chodíte nakupovat a platíte účtenky? Tak se na ně podívejte,“ pustil se ve speciálu CNN Prima NEWS České zájmy v… pic.twitter.com/vMPeitE3TO— CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) May 19, 2026
