České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou

21.05.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

České dráhy od června rozšiřují nabídku přímých vlaků SC Opavan mezi Opavou a Prahou.

Na základě poptávky a obsazenosti stávajících spojů přibydou během letní sezony další dva přímé vlaky – čtvrteční spoj z Prahy do Opavy a páteční dopolední spoj v opačném směru.

Od čtvrtka 4. června 2026 začne nově jezdit spoj SC Opavan také ve čtvrtek. Vlak SC 513 pojede z Prahy hl.n. v 16:30 a do Opavy východ dorazí ve 20:01, tedy stejně jako stávající páteční spoj. V opačném směru pojede nově vlak SC 518 Opavan, a to od 5. června 2026 každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10:53 s příjezdem do Prahy hl.n. ve 14:26. Prodej jízdenek byl již spuštěn ve všech prodejních kanálech ČD. Spoje jsou vedeny v povinně místenkovém režimu.

„Stávající Opavany jsou frekvenčně hodně vytížené, ve špičkových termínech je kapacita míst k sezení vyprodaná, a proto jsme se rozhodli nabídku spojení pro letní sezonu rozšířit. Nový čtvrteční odjezd z Prahy a páteční dopolední spoj z Opavy dávají cestujícím větší flexibilitu v cestování a umožňují tak lépe naplánovat dřívější návrat z pracovních cest, výlet nebo cestu na víkend. Pendolino opět nabídne rychlé a komfortní spojení bez přestupu. Podle vývoje frekvence a obsazenosti nových spojů budeme zvažovat jejich další provoz i po letní sezoně,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Vedle nových spojů budou i nadále pokračovat dosavadní vlaky SC Opavan. V pátek odjíždí vlak SC 513 z Prahy hl.n. v 16:30 a v neděli jede spoj SC 502 z Opavy východ do Prahy hl.n. v 15:48.

Rozšíření spojů je zatím plánováno pro období letní sezony, aktuálně je předprodej otevřen do konce srpna. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezony. Stejně jako původní dvojice vlaků jsou i nové spoje provozovány výhradně jako komerční vlaky, tedy na obchodní riziko Českých drah.

Článek obsahuje štítky

České dráhy , doprava , kraj Moravskoslezský , železnice , služby , TZ

