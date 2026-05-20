Letiště Praha získalo ocenění za spolupráci s dopravci

Letiště Praha získalo ocenění v kategorii letišť od 5 do 20 milionů odbavených cestujících za rok a historicky poprvé triumfovalo také jako „Overall Winner“. Ocenění, o němž rozhodují samotné letecké společnosti, reflektuje úroveň spolupráce s dopravci, rozvoj leteckých spojení a marketingové aktivity letišť. V kategorii evropských letišť od 5 do 20 milionů odbavených cestujících za rok Letiště Praha porazilo letiště v Larnace, Soluni, Vilniusu a Glasgow. Jako „Overall Winner“ pražské letiště uspělo rovněž v celkovém hodnocení letošního ročníku evropských Routes.
„Ve značné konkurenci evropských letišť představují obě získaná ocenění významný úspěch, kterého si nesmírně vážíme. Vnímáme ho jako potvrzení naší dlouhodobě nastavené strategie, která je založena na korektní a otevřené spolupráci s našimi partnery a na aktivním vyhledávání atraktivních obchodních příležitostí v oblasti rozvoje leteckých spojení. Zaměřujeme se přitom nejen na otevírání nových destinací, ale také na navyšování sedačkové kapacity a frekvence letů na stávajících linkách, čímž dlouhodobě posilujeme dostupnost i konkurenceschopnost našeho letiště. Děkujeme všem našim partnerům z leteckých společností za spolupráci, za projevenou důvěru a uznání. Velmi si této spolupráce vážíme a vnímáme ji jako závazek do budoucna tak, abychom i nadále s plným nasazením a odhodláním posilovali vzájemné vztahy a realizovali projekty, které přinášejí hmatatelné výsledky,“ říká Jiří Vyskoč, výkonný ředitel Rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Během loňska Letiště Praha podpořilo zahájení 46 nových linek, včetně 24 nových destinací. Na pražském letišti také zahájilo svůj provoz 12 nových leteckých společností, celkově zde působilo 89 leteckých dopravců. Na více než 55 stávajících linkách se podařilo posílit frekvence letů nebo sedačkovou kapacitu, která se celkově meziročně navýšila o 7 %. Tyto výsledky potvrzují rostoucí důvěru leteckých společností v pražský trh. V roce 2026 je z Letiště Václava Havla Praha dostupných bezmála 200 destinací.
Letiště Praha také pokračovalo v naplňování strategie rozvoje dálkových leteckých spojení. Rok 2025 přinesl zahájení linek do Soulu (Asiana Airlines), Abú Dhabí (Etihad Airways), Toronta (Air Canada) a Šardžá (Air Arabia). Došlo také k oznámení nových dálkových linek, jež svůj provoz spustí během letošního roku: jedná se o linky do Filadelfie (American Airlines) a Tchaj-peje (STARLUX Airlines).
Ocenění Routes Europe Awards získalo pražské letiště ve své kategorii podruhé v historii, první evropský triumf zaznamenalo v roce 2012 v Tallinu. V minulosti – konkrétně v letech 2013 a 2016 – obdrželo rovněž zvláštní uznání jako jeden z finalistů ve své kategorii. Celkem čtyřikrát se zástupci leteckého obchodu Letiště Praha radovali z vítězství na celosvětovém hodnocení letišť Routes World Awards.
K udělení letošní ceny došlo v rámci mezinárodního fóra Routes Europe 2026, které se konalo od 18. do 20. května v italském Rimini. Na konferenci se setkaly klíčové subjekty pro rozvoj letecké dopravy: letiště, letecké společnosti, organizace pro podporu cestovního ruchu aj.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku