Fico překvapil: Co s Ukrajinou po válce?

Fico v úvodu popsal atmosféru bratislavského setkání, i tentokrát podle něj šlo spíše o snahu mluvit o tom, co se děje za hranicemi Slovenska.
„Na setkáních s mladými lidmi se programově nezabývám domácí politikou, a tak tomu bylo i teď. Snažil jsem se zaměřit pozornost na aktuální dění v Evropě i ve světě,“ dodal Fico.
Evropa nesmí žít v iluzích
Následně slovenský premiér přešel k širší úvaze o Evropě. Varoval před tím, aby si politici i veřejnost vytvářeli iluze, které podle něj mohou zakrývat skutečný stav věcí.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
„Jeden slovenský klasik napsal: ‚Je jeden svět a přece dva jsou světy.‘ Nejhorší, čeho bychom mohli dosáhnout, je vytváření iluzí a život v nich,“ napsal.
Podle Fica se Evropská unie musí naučit spoléhat sama na sebe. „Evropa se musí o sebe postarat sama – proto potřebujeme silné osobnosti ve vedení a jasnou vizi postavení EU ve světě,“ uvedl slovenský premiér.
Fico následně použil příměr, kterým kritizoval nerealistické představy o síle Evropské unie. Podle něj nestačí vítězit v prohlášeních a politických deklaracích, pokud realita vypadá jinak. „EU by se neměla stát myší, která sní o tom, že je kočka,“ uvedl.
„Proto potřebujeme racionální myšlenky a ne jalové utopické sny. Na papíře se lehce a rychle vyhrává, ale realita je jiná,“ pokračoval.
Mluvit se všemi, nejen s partnery uvnitř EU
Další část svého komentáře Fico věnoval komunikaci s partnery. Zdůraznil, že je nutné mluvit nejen s aktéry uvnitř Evropské unie, ale také s těmi mimo ni.
Podle svých slov si pravidelně vyměňuje postřehy a poznatky s lidmi, kteří o takovou debatu stojí. Zároveň naznačil, že podobný zájem existuje i mezi politiky v Evropské unii. „Intenzivně si vyměňuji postřehy a poznatky se všemi, kteří mají zájem, a můžete mi věřit, že zejména v EU jich není málo,“ napsal Fico.
Premiér si přitom neodpustil ostrou poznámku směrem k některým evropským představitelům, kteří navenek tváří zdrženlivě, ale v soukromí se zajímají o to, co říkají světoví lídři: „Je komické, když navenek působí jako sfingy a potom se mě v soukromí a po toaletách vyptávají na to, co řekl Si, Putin nebo Trump,“ uvedl.
Pokud se chtějí politici s podobnými lídry setkat, mohou podle něj sami vyrazit jednat. „Nikdo není doma připoutaný řetězem, všichni mohou vstát a jít za nimi. Pokud je tedy budou ochotni přijmout, ale to už je jiná otázka,“ doplnil premiér.
Ukrajina ano, ale bez úlev a zkratek
V závěru se Fico dostal také k Ukrajině. Připustil, že jeho postoj nemusí být populární, zároveň ale tvrdí, že po skončení války je nutné dát Ukrajině jasnou perspektivu. „Je mi jasné, že je to nepopulární, ale zejména kvůli nám ve střední Evropě musíme dát Ukrajině po skončení války jasnou perspektivu,“ napsal.
Současně však odmítl, aby Kyjev při přístupových jednáních s Evropskou unií dostal výjimky nebo zrychlenou cestu k členství. Podle Fica by takový postup finančně zatížil celou Unii.
Už v březnu Fico debatoval se studenty na Soukromém gymnáziu Kremnická v Bratislavě. Podle slovenských médií a Úřadu vlády SR se tehdy mluvilo například o energetice, dodávkách ropy a plynu, válce na Ukrajině nebo konkurenceschopnosti Evropské unie. Premiér tehdy upozorňoval hlavně na to, že Evropa podle něj bez levných energií ztrácí schopnost ekonomicky soupeřit se světem.
Další podobná debata se uskutečnila také v Trenčíně se studenty Gymnázia Ľudovíta Štúra a Obchodní akademie Milana Hodži. Tématy byly otázky evropské a světové politiky, geopolitika, energetická bezpečnost i situace na Blízkém východě. Fico tam studentům mimo jiné říkal, že politika se podle něj nesmí řídit emocemi, ale především realistickým pohledem na světovou situaci.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.