MV k sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně

Ministerstvo vnitra v reakci na četné dotazy veřejnosti a médií upřesňuje, že sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení není veřejným shromážděním či demonstrací podle shromažďovacího zákona, koná se navíc mimo veřejné prostranství. Právní úprava shromažďovacího zákona se tedy na tuto konkrétní akci nevztahuje a Ministerstvo vnitra ani Úřad městské části Brno-střed nemají podle platné legislativy pravomoc tuto akci předem zakázat nebo omezit.
Ministerstvo vnitra je nicméně v souvislosti s konáním sjezdu i dalších oznámených protestních demonstrací a jiných akcí v kontaktu s příslušnými orgány samosprávy i Policií České republiky. Situaci budou po celou dobu monitorovat a vyhodnocovat.
Policie České republiky bude v místě dohlížet na veřejný pořádek a je připravena reagovat na případné protiprávní jednání v rozsahu svých zákonných pravomocí. Na veřejný pořádek nejen v Brně budou dohlížet desítky policistů pořádkové, dopravní i kriminální služby, přítomen bude také antikonfliktní tým.
Ministerstvo vnitra zároveň žádá účastníky všech konaných akcí i veřejnost o respektování pokynů policie a zachování jejich klidného průběhu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku