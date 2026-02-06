Adamec (ODS): A kde na to stát vezme?

Velkým tématem současné vlády je snaha o znárodnění ČEZu.
Kromě toho, že je ČEZ mylně pokládán za toho, kdo může za vysoké ceny el. proudu, je třeba si v souvislosti s vládním záměrem zodpovědět ještě další otázky:
Jak chce vykoupit akcionáře a jaké jsou konkrétní ekonomické výhody?
A kde na to stát vezme?
Navíc když tímto krokem současně přijde o dividendy, které ČEZ do státního rozpočtu odvádí a z nichž stát může investovat například do výstavby a údržby distribuční sítě?
A v neposlední řadě, budou-li se akcionáři vyplácet ze zisku ČEZu, kde ten pak ještě vezme peníze na výstavbu plynových elektráren?
Nemluvě o tom, že tito „malí“ akcionáři skupiny ČEZ jsou zárukou jeho efektivního fungování. Je v jejich vlastním zájmu, aby prosperovala a tedy podávala potřebný výkon. Což mimo jiné pozitivně ovlivňuje i výši odváděných dividend státu. Naopak ve státních firmách lze takovou motivaci k výkonnosti očekávat jen stěží.
Není možné chtít současně levnou elektřinu, investovat do výstavby i dividendy do rozpočtu
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.