Schillerová (ANO): Plníme přání Ivana Bartoše, která minulá vláda nezvládla

Vážení přátelé, „chci vládu, která řeší bydlení, drahé potraviny nebo podmínky rodin,“ napsal předvčerejškem Ivan Bartoš a tohle přání jsme mu splnili. Po dlouhých čtyřech letech mají naši občané, a tedy i pan Bartoš, vládu, která problémy opravdu řeší. Moje ctěná kolegyně a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová už předložila ve Sněmovně novelu stavebního zákona, která opraví megaprůšvih po panu Bartošovi a tam, kde on výstavbu bytů zařízl, ona přinese jejich zjednodušení a zrychlení.
Nezapomeňme poděkovat i její předchůdkyni Kláře Dostálové, která na stavebním zákonu odvedla obří kus práce, panem Bartošem následně zahozené.
Začali jsme plnit i druhé přání pana Bartoše, a to je řešení vysokých cen. Hned na prvním vládním zasedání 16. prosince 2025 jsme rozhodli o zrušení poplatků za obnovitelné zdroje a tím jsme snížili cenu elektřiny všem. Efekt přišel hned v lednu, protože právě na cenu elektřiny jsou navázané veškeré další ceny výrobků. V dnešních novinách si můžete přečíst toto: „Zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Analytici podobný vývoj očekávali.“ Chudák pan Bartoš i všichni ostatní občané a firmy museli čekat tři a půl roku na tenhle krok. Bezmocně jsme sledovali, jak právě kvůli vysokým cenám energií vystřelila inflace o víc než 30 procent, bezkonkurenčně nejvíc v historii České republiky. Pan Bartoš samozřejmě neměl žádnou páku, jak to ovlivnit. Byl jenom ministr a místopředseda vlády.
Třetí přání pana Bartoše jsou dobré životní podmínky rodin. I to mu plníme, protože na ministerstvu práce a sociálních věcí konečně sedí člověk se sociálním cítěním, můj ctěný kolega Aleš Juchelka. Napravíme trauma pana Bartoše, kdy jako nebohý zajatec Fialovy vlády musel hlasovat pro zrušení školkovného a omezení slevy na manžela a manželku. Ale už je dobře, pane Bartoši, sociální věci jsou konečně ve správných rukou. Aleš právě teď připravuje Prorodinný balíček, který na rozdíl od Jurečkovy „superdávky“ rodiny skutečně podpoří.
Jak vidíte, práce je dobře rozjetá. Akorát nás na dva dny trochu zpomalila mimořádná schůze k hlasování o nedůvěře naší vládě. Jediný výsledek byl ten, že jsme už podruhé za 20 dní dostali důvěru. Daňové poplatníky to sice stálo 8 milionů, ale berme to jako daň za demokracii. Oproti škodám způsobeným Fialovou vládou je ta částka bagatelní.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
