Pavel při olympiádě: S Vancem se nesejdu. Ne Rusům ve sportu

08.02.2026 6:58 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prezident Petr Pavel má za to, že na mezinárodní scéně musíme hledat to, co nás spojuje. S jednou výjimkou. Vůči válčícímu Rusku vystoupil nekompromisně. Pokud jde o Česko, prezident Petr Pavel zdůraznil, že máme proč být na naši zemi hrdí, a to nejen díky sportovcům. Ale ani tady nešetřil ostrými slovy. Znovu se jasně vymezil proti poslanci Motoristů Filipu Turkovi.

Pavel při olympiádě: S Vancem se nesejdu. Ne Rusům ve sportu
Foto: Nova
Popisek: Prezident Petr Pavel

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 27535 lidí
Přímo z olympijského Milána na vlnách Českého rozhlasu promluvil prezident Petr Pavel. Prozradil mimo jiné, že ze zimních sportů má asi nejraději hokej a lyžování. „K dalším jsem se dostal jako dítě, ale sáňky tehdy a sáňky na olympiádě jsou úplně jiná disciplína,“ pravil prezident.

Konstatoval, že olympiáda je příležitostí pro setkání s jinými politiky, byť jedním dechem dodal, že s viceprezidentem USA J. D. Vancem se pravděpodobně nesetká. S celou řadou jiných politiků, včetně německého prezidenta, se pravděpodobně potká. Už se potkal i se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. Zdůraznil, že i se Slováky máme hledat to, co nás spojuje.

Vůči Rusku však prezident Pavel vystoupil nekompromisně.

„Já jsem toho názoru, že dokud Rusko vede s podporou někdejších dalších států agresivní válku proti Ukrajině, tak ten zákaz účasti sportovců pod ruskou a běloruskou vlajkou je správný. Pokud dojde k mírové dohodě a Rusko projeví vůli vrátit se ke standardnímu módu, což znamená k jednáním a ke kompromisu, pak určitě bude namístě bavit se o účasti jejich sportovců pod národními vlajkami, ale tam ještě nejsme. … V tuhle chvíli musíme považovat Rusko za agresora a neměli bychom mu umožnit, aby na velkých kláních, jako je olympiáda, dělal prostřednictvím svých sportovců propagandu,“ konstatoval prezident Petr Pavel.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 53366 lidí
Rusové by se podle jeho názoru neměli účastnit ani Dakaru, ani mezinárodních fotbalových utkání, ani jinde. Uznal sice, že vůči sportovcům je to tvrdé, ale trval na tom, že Rusko je agresor a sportovci jsou podporováni státem, takže důsledky ruské agrese dopadnou i na ně.

„Já bych byl moc rád, abychom to české vlastenectví cítili nejen při olympijských hrách a při úspěchu našich sportovců, ale abychom byli na naši zemi hrdí i z mnoha jiných důvodů, protože ty důvody reálně existují. Jestli se podaří alespoň nakrátko otupit ostří některých rozporů v průběhu zimních olympijských her, tak za to budu jenom rád,“ zdůraznil prezident.

Konstatoval také, že česká občanská společnost je silná a nezdráhá se říct, co si myslí. Spor s ministrem zahraničí prý on osobně bral jako věc principu. „Já jsem říkal, že to vůbec není o nedostatku respektu k výsledkům voleb, ani k názoru Sněmovny. Že je to pouze o kvalitách kandidáta. Že pokud předloží jiného kandidáta, tak nebudu mít problém ho jmenovat, pokud neukáže stejné rysy jako Filip Turek,“ oznámil Pavel.

A prezident Pavel dodal, že SMS zprávy od Petra Macinky považoval za druh politického vydírání.

Psali jsme:

„Věděl to.“ Hamplová odkrývá mrazivé souvislosti: Pavel, SMS, demonstrace
Tohle už nejde přejít. Nacher chce zakročit proti Richterové
Vystrčil hrozí žalobami. Tak mu připomněli článek 66
Proti Zemanovi trhal Ústavu, Pavla hájí. Minář: „Změnili jsme názor“

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=e-Wb_iDxkhc

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pavel , Rusko , sport , Ukrajina , válka , vydírání , Itálie , Turek , Petr Pavel , motoristé , Macinka , ZOH , válka na Ukrajině , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Vidíte situaci podobně jako prezident Petr Pavel?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Rozpočet prezidenta

K čemu by bylo pro občany a ČR dobré, kdybyste rozpočet prezidenta snížili na 0? A není pokrytecké za to, že to chtěla udělat Fialova vláda jí kritizovat a pak to sám navrhovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Očkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutíOčkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutí I jedna fermentovaná potravina denně napraví střevní i metabolické zdravíI jedna fermentovaná potravina denně napraví střevní i metabolické zdraví

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČT je naše a je pro každého. Škrtnutá věta má dohru

5:15 ČT je naše a je pro každého. Škrtnutá věta má dohru

Lidé si uvědomují, že veřejnoprávní média jsou především „jejich“ a jsou tu opravdu pro každého. Vět…