Pavel při olympiádě: S Vancem se nesejdu. Ne Rusům ve sportu

Konstatoval, že olympiáda je příležitostí pro setkání s jinými politiky, byť jedním dechem dodal, že s viceprezidentem USA J. D. Vancem se pravděpodobně nesetká. S celou řadou jiných politiků, včetně německého prezidenta, se pravděpodobně potká. Už se potkal i se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. Zdůraznil, že i se Slováky máme hledat to, co nás spojuje.
Vůči Rusku však prezident Pavel vystoupil nekompromisně.
„Já jsem toho názoru, že dokud Rusko vede s podporou někdejších dalších států agresivní válku proti Ukrajině, tak ten zákaz účasti sportovců pod ruskou a běloruskou vlajkou je správný. Pokud dojde k mírové dohodě a Rusko projeví vůli vrátit se ke standardnímu módu, což znamená k jednáním a ke kompromisu, pak určitě bude namístě bavit se o účasti jejich sportovců pod národními vlajkami, ale tam ještě nejsme. … V tuhle chvíli musíme považovat Rusko za agresora a neměli bychom mu umožnit, aby na velkých kláních, jako je olympiáda, dělal prostřednictvím svých sportovců propagandu,“ konstatoval prezident Petr Pavel.
„Já bych byl moc rád, abychom to české vlastenectví cítili nejen při olympijských hrách a při úspěchu našich sportovců, ale abychom byli na naši zemi hrdí i z mnoha jiných důvodů, protože ty důvody reálně existují. Jestli se podaří alespoň nakrátko otupit ostří některých rozporů v průběhu zimních olympijských her, tak za to budu jenom rád,“ zdůraznil prezident.
Konstatoval také, že česká občanská společnost je silná a nezdráhá se říct, co si myslí. Spor s ministrem zahraničí prý on osobně bral jako věc principu. „Já jsem říkal, že to vůbec není o nedostatku respektu k výsledkům voleb, ani k názoru Sněmovny. Že je to pouze o kvalitách kandidáta. Že pokud předloží jiného kandidáta, tak nebudu mít problém ho jmenovat, pokud neukáže stejné rysy jako Filip Turek,“ oznámil Pavel.
A prezident Pavel dodal, že SMS zprávy od Petra Macinky považoval za druh politického vydírání.
