Královéhradecký kraj: Zdravotnická škola v Hradci Králové získala nové prostory

„Investice do výuky budoucích zdravotníků je investicí do budoucnosti celého regionu a jeho zdravotnických zařízení. Nové prostory zajistí moderní podmínky pro vzdělávání odpovídající dnešním nárokům zdravotnictví,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast školství Jana Berkovcová.
Podkroví historické budovy v Komenského ulici škola dosud plně nevyužívala. Díky nové vestavbě v půdním prostoru vzniklo pět nových odborných učeben, kabinety, komunikační prostory, sociální zázemí včetně bezbariérového WC, úklidové místnosti a technického zázemí. Součástí stavby je nový výtah a požární schodiště.
Nové prostory vznikaly s ohledem na zachování památkové hodnoty objektu, kdy zároveň splňují všechny současné požadavky na funkčnost, komfort i bezpečnost. Vybavení učeben moderní audiovizuální technikou umožní efektivnější práci pedagogů i studentů.
„Rekonstrukce tohoto typu představuje mimořádně náročný projekt, a to nejen technicky, ale i z hlediska památkové ochrany. Jsem rád, že se podařilo spojit moderní architektonické řešení s respektem k historii budovy. Výsledkem je funkční a esteticky citlivé rozšíření školy, které bude sloužit dalším generacím studentů,“ doplnil radní Zdeněk Praus za oblast krajských investic.
Stavební úpravy na VOŠZ a SZŠ HK začaly v listopadu 2024 a Královéhradecký kraj hradil celou investici ve výši 52,7 milionu korun včetně DPH ze svého rozpočtu. Výuka v nových prostorech již probíhá.
Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu Hradec Králové, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, v letošním školním roce navštěvuje 652 středoškoláků vzdělávajících se v oborech praktická sestra, laboratorní asistent, asistent zubního technika, zdravotnické lyceum a 335 studentů vyšší odborné školy studujících v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, farmaceutický asistent zubní technik a zdravotní laborant.
autor: Tisková zpráva