Babiš je stále na vrcholu. Průzkum, ve kterém Fiala vždycky pohořel

Podle nejnovějších dat globálního průzkumu společnosti Morning Consult, který pravidelně monitoruje důvěru v hlavy vlád a států po celém světě, si Andrej Babiš udržuje velmi silnou pozici mezi světovými lídry. Pozitivně ho hodnotí kolem 57 % dotázaných. Bez názoru bylo 11 % a negativní hodnocení vyjádřilo 32 % respondentů. Sběr dat proběhl na začátku března.
Ing. Andrej Babiš
Tato čísla Babiše řadí mezi absolutní špičku žebříčku. Drží se na 4. místě mezi takovými osobnostmi, jako je indický premiér Narendra Modi a argentinský prezident Javier Milei. Mezi premiéry zemí Evropské unie je dokonce první.
Zdroj: Morning Consult
V lednu letošního roku se Babišova podpora pohybovala dokonce na 60 %, přičemž nesouhlas zůstával stabilně nízký (29 %).
Macron úplně na dně
Někteří klíčoví evropští lídři se nacházejí na opačném konci spektra. Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz i britský premiér Keir Starmer mají podle přehledů z posledních měsíců velmi nízkou podporu.
Macrona pozitivně hodnotí jen 17 % respondentů. Macron i Merz čelí masivnímu nesouhlasu 75 %. Se Starmerem nesouhlasí 67 % dotázaných. Prezident USA Donald Trump zaujal 14. příčku za polským premiérem Donaldem Tuskem. Hlavu Bílého domu podporuje 39 % respondentů, nesouhlasí s ním 55 % dotázaných.
Fiala nedopadal dobře
Babiš se drží na špici. Naopak jeho protivník, expremiér Petr Fiala v minulých letech v průzkumech Morning Consult pravidelně končil na chvostu žebříčku. V jednom z dřívějších měření měl pouze 23 % podpory a 70 % nesouhlasu, což ho řadilo na poslední místo mezi evropskými i světovými lídry v daném vzorku zemí.
Data Morning Consult vycházejí z kontinuálního měření nálad mezi dospělou populací v jednotlivých zemích a patří k nejcitovanějším globálním ukazatelům popularity politiků. Současný výsledek Andreje Babiše potvrzuje jeho dlouhodobě silnou pozici v očích české veřejnosti i v širším mezinárodním kontextu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.