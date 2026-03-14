Konečná (KSČM): Dvojí metr Evropské unie - Když se mezinárodní právo hodí jen někdy

14.03.2026 6:03 | Monitoring
autor: PV

EU mluví o mezinárodním právu, ale její kroky vůči Íránu budí otázky.

Konečná (KSČM): Dvojí metr Evropské unie - Když se mezinárodní právo hodí jen někdy
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Kateřina Konečná (Stačilo!) v podcastu Chuť moci od společnosti Datarun

Jedna z věcí, která mě nepřestává na elitách v Evropské unii znechucovat, je její dvojí metr. Neustále v rámci EU slyšíme řeči o důležitosti mezinárodního práva, s čímž naprosto souhlasím… jenže pak se podíváte na to, co ve skutečnosti EU dělá. A to zvedne žaludek i silným jedinců. USA s Izraelem napadením Íránu brutálně porušily mezinárodní právo. Jeden z prvních cílů byla dívčí základní škola, kde bylo zavražděno 170 lidí. A jak zareagovala Evropská unie? Rozhodla o uvalení sankcí... na Írán. Chucpe.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 11377 lidí

Ono je hezké, když francouzský prezident Macron řekne, že napadení Íránu není v souladu s mezinárodním právem, jenže při tomhle prznění mezinárodního práva EU - za podpory české vlády - spolupracuje! Jeden by řekl, že pokud EU spala, když Netanjahu etnicky čistil Gazu a roztahoval se po Libanonu a Sýrii, tak alespoň nyní konečně uvalí na Izrael zbrojní embargo. Ne. Uvalí místo toho další sankce na Írán, oficiálně kvůli hrubému porušování lidských práv.

Co na tom, že rozpoutáním války v Íránu USA a Izrael škodí i přímo Evropě zdražením ropy a zemního plynu? EU i tak potrestá pouze napadený stát… a německý kancléř drží jazyk za zuby, když americký prezident přímo před ním vyhrožuje Španělsku přerušením obchodu. Jen kvůli tomu, že se na této válce odmítlo podílet. Ba hůř, německý kancléř, známý také tím, že izraelské agresivní chování označil za dělání naší špinavé práce, si před Trumpem ještě do Španělska kopne, že odmítlo dát 5 % rozpočtu do zbrojení.

Dělá se mi skutečně zle z takových politiků,  jako je Merz, von der Leyen nebo Kallas. A bohužel vedení našeho státu na tom není o nic lépe. Ti pro jistotu hned vyjádřili americké a izraelské agresi podporu. Navázali tak na tradici vlády pětikoalice pokorně se klanět zahraničním státům bez ohledu na mezinárodní právo. A bohužel také bez ohledu na to, jak nám akce těchto států škodí.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Konečná , KSČM , mezinárodní právo

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mluví představitelé Evropské unie o mezinárodním právu, jenom když se jim to hodí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Umělci

Podle vás mají umělci mlčet, jen proto, že jsou umělci? Na jednu stranu se váš předseda věčně ohání svobodou slova, na druhou to vypadá, že třeba podle vás neplatí pro všechny. Ať si říkají, co chtějí, každý na to má právo. Navíc bych nepřeceňovala to, že svými názory ovlivňují to, koho kdo bude tře...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Konečná (KSČM): Dvojí metr Evropské unie - Když se mezinárodní právo hodí jen někdy

6:03 Konečná (KSČM): Dvojí metr Evropské unie - Když se mezinárodní právo hodí jen někdy

EU mluví o mezinárodním právu, ale její kroky vůči Íránu budí otázky.