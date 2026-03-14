Konečná (KSČM): Dvojí metr Evropské unie - Když se mezinárodní právo hodí jen někdy

Jedna z věcí, která mě nepřestává na elitách v Evropské unii znechucovat, je její dvojí metr. Neustále v rámci EU slyšíme řeči o důležitosti mezinárodního práva, s čímž naprosto souhlasím… jenže pak se podíváte na to, co ve skutečnosti EU dělá. A to zvedne žaludek i silným jedinců. USA s Izraelem napadením Íránu brutálně porušily mezinárodní právo. Jeden z prvních cílů byla dívčí základní škola, kde bylo zavražděno 170 lidí. A jak zareagovala Evropská unie? Rozhodla o uvalení sankcí... na Írán. Chucpe.
Ono je hezké, když francouzský prezident Macron řekne, že napadení Íránu není v souladu s mezinárodním právem, jenže při tomhle prznění mezinárodního práva EU - za podpory české vlády - spolupracuje! Jeden by řekl, že pokud EU spala, když Netanjahu etnicky čistil Gazu a roztahoval se po Libanonu a Sýrii, tak alespoň nyní konečně uvalí na Izrael zbrojní embargo. Ne. Uvalí místo toho další sankce na Írán, oficiálně kvůli hrubému porušování lidských práv.
Co na tom, že rozpoutáním války v Íránu USA a Izrael škodí i přímo Evropě zdražením ropy a zemního plynu? EU i tak potrestá pouze napadený stát… a německý kancléř drží jazyk za zuby, když americký prezident přímo před ním vyhrožuje Španělsku přerušením obchodu. Jen kvůli tomu, že se na této válce odmítlo podílet. Ba hůř, německý kancléř, známý také tím, že izraelské agresivní chování označil za dělání naší špinavé práce, si před Trumpem ještě do Španělska kopne, že odmítlo dát 5 % rozpočtu do zbrojení.
Dělá se mi skutečně zle z takových politiků, jako je Merz, von der Leyen nebo Kallas. A bohužel vedení našeho státu na tom není o nic lépe. Ti pro jistotu hned vyjádřili americké a izraelské agresi podporu. Navázali tak na tradici vlády pětikoalice pokorně se klanět zahraničním státům bez ohledu na mezinárodní právo. A bohužel také bez ohledu na to, jak nám akce těchto států škodí.
Ing. Kateřina Konečná
Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná
