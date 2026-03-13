NPÚ: Objevte s námi Skryté skvosty, třetí řada startuje už 19. března

Pořad startuje ve vysílání ČT2 již 19. března, průvodcem bude i tentokrát herec Jaroslav Plesl.
Naše země se může pochlubit mimořádným množstvím hradů, zámků i dalších architektonických perel. Zatímco některé z nich patří mezi známé turistické cíle, jiné zůstávají trochu stranou pozornosti. Přitom jsou neméně krásné, zajímavé a často mají i velmi neobyčejné osudy. Pojďte s námi tyto skryté skvosty objevit!
Nová řada cyklu, který vzniká v České televizi ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a agenturou CzechTourism, nabídne inspirativní putování po sedmi historických objektech ve správě NPÚ a třech památkách dalších vlastníků.
„Národní památkový ústav je partnerem seriálu Skryté skvosty už od jeho první řady. Velmi si vážíme toho, že seriál představuje památky nejen jako architektonicky výjimečné objekty, ale především jako místa s vlastním příběhem a pamětí. Jsou to památky, které mají lidem i dnes co říct a které tvoří důležitou součást našeho kulturního dědictví,“ upřesňuje Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.
Premiéru prvního dílu o státním hradu Lipnice uvede ČT2 19. března. V následujících týdnech představí Klášter Plasy, státní zámek Březnice, zámek Karlova Koruna, hrad Valdštejn, státní zámek Dačice, státní zámek Slatiňany, zámek Světlá nad Sázavou, státní hrad Šternberk a státní zámek Zákupy.
Skryté skvosty můžete sledovat v iVysílání České televize.
