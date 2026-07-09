ODS to dostala sežrat. Kvůli šmírování přišlo peklo

09.07.2026 21:11 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

ODS se pochlubila, že je proti Chat Control. Pod příspěvkem ale místo podpory přišla ostrá vlna kritiky: lidé straně připomínali nejen neúčast části jejích europoslanců při hlasování, ale i to, že pro pokračování výjimky hlasovali další politici zvolení za kandidátku SPOLU. Terčem výtek se stala také Danuše Nerudová (STAN), které diskutující vyčítali zmatek kolem jejího hlasování i to, že na otázky k Chat Control nereagovala a věnovala se raději jiným tématům.

ODS to dostala sežrat. Kvůli šmírování přišlo peklo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

Evropský parlament ve čtvrtek rozhodl o pokračování kontroverzní výjimky známé jako Chat Control 1.0, která umožňuje internetovým platformám skenovat soukromé zprávy kvůli odhalování materiálů se sexuálním zneužíváním dětí.

Přestože většina přítomných europoslanců hlasovala proti pokračování opatření, kvůli pravidlům druhého čtení se odpůrcům nepodařilo získat potřebnou absolutní většinu 361 hlasů, a návrh tak prošel.

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Návrh na znovuprojednání prosadila především frakce Evropské lidové strany (EPP). Již v úterý 7. července poslanci těsnou většinou 331 hlasů proti 304 (11 poslanců se zdrželo) schválili rychlé zařazení tématu na program, což otevřelo cestu k dnešnímu finálnímu hlasování.

Krátce po hlasování zveřejnila ODS na sociální síti X příspěvek s tvrzením, že „Chat Control je nepřijatelný zásah do soukromí lidí“ a že odmítá plošné sledování soukromých zpráv pod záminkou ochrany dětí. Soukromá komunikace podle občanských demokratů musí zůstat soukromá.

 

 

Příspěvek ale okamžitě zaplavily reakce rozzlobených uživatelů. Ti ODS připomínají, že podle zveřejněných přehledů pro pokračování výjimky hlasovali i jiní europoslanci zvolení za kandidátku SPOLU – Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL a zástupci TOP 09 Luděk Niedermayer a Ondřej Kolář. 

„Vaše SPOLU bylo hodně pro. Ty totalitářský kurvy jste tam dotlačili vy,“ napsal například jeden z uživatelů.

Lidem se nelíbilo ani to, že Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová se hlasování neúčastnili „Proti byl z ODS akorát pan Krutílek,“ připomněl uživatel postup europoslanců ODS. Dodal, že kdo se podle něj „ani neobtěžoval hlasovat“, měl by přijít o mandát.

Ostře zazněla i další kritika směrem ke koaličním partnerům. „Tak si srovnejte ty vaši partnery,“ napsal další diskutující.

Jiný uživatel ODS vytkl, že veřejnost považovat za naivní: „Myslíte, že jsme všichni dementní? Vyprodukovali jste efektivně 5 hlasů pro,“ upozornil také na Danuši Nerudovou a Jana Fárského z hnutí STAN, kteří hlasovali rovněž pro pokračování projedávání návrhu.

ODS ale nešetřili ani další diskutující. Zdůrazňovali, že se občanští demokraté nemohou odpovědnosti za výsledek zbavit. „Tady si ty lajky musíte dávat sami, protože nevěřím, že tu máme tolik retardovaných voličů, kteří si nedokážou zjistit, že vaši EU poslanci hlasovali pro, kromě Krutílka,“ uvedl jeden z nich.

Další přidal podobnou výtku: „Jste tak moc proti, že se dva vaši europoslanci ani neobtěžovali přijít a další, které jste tam vytáhli v rámci SPOLU, hlasovali pro. Pro mě je to poslední kapka a vzpomenu si na to, až zase v rámci předvolební kampaně přilezete k mladým pro hlasy. Ode mě ho už nedostanete.“

„A přesně proto vaši přední europoslanci, jako je Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová, se tohoto hlasování vůbec neúčastnili. Toto vaše veřejné prohlášení je čistě pokrytectví a výsměch do tváře svým voličům. Tímto jednáním jste mi dali další důvod vás v příštích volbách nevolit,“ stálo v komentáři.

„Jste lhari a alibisti,“ vzkazovali lidé dál občanským demokratům. „Že nehlasujete pro, neznamená, že zdržení se hlasování není hlasem pro (v tomto případě doslova bylo!). Svobody máte plnou hubu, dokud o ní opravdu nejde,“ rozčílil se přispěvatel do diskuse.

Kritice na sociálních sítích čelí také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Ta se ve čtvrtek tématu Chat Control na svých profilech nevěnovala a zveřejňovala příspěvky k jiným tématům. Pod nimi se ale začaly hromadit dotazy týkající se hlasování v Evropském parlamentu. Řada uživatelů jí vyčítala, že na ně nereaguje a některé komentáře s otázkami podle nich skrývá.

Místo Chat Control se Nerudová na platformě X věnovala například europoslankyni Kateřině Konečné, kterou kritizovala kvůli vystoupení v debatě CNN Prima News. Právě pod tímto příspěvkem se ale opět objevily výtky k hlasování o Chat Control. Někteří diskutující jí připomínali, že podle nich „i komunistka Konečná hájí svobodu lépe než ona“, a sdíleli přehled jejího hlasování ke znovuotevření výjimky Chat Control 1.0.

„Nadáváte na komunisty a pak sama chcete hlasovat pro Chat Control? Hrabe vám?“ stálo v jedné z reakcí. Další uživatel napsal: „Já si zase nenechám líbit to, že hlasujete pro šmírování všech občanů EU. Můžete si s Konečnou podat ruce.“ Zároveň dodal, že Konečná podle něj „aspoň hlasovala proti“.

Objevily se i tvrdší výtky, podle nichž podporuje zavedení praktik „tak totalitních, že by z toho minulý režim stříkal blahem“. „Radši upusťte slovo komunista ze svého slovníku, protože jste stejná elitářská mršina jako oni, ne-li horší. Pracujete proti lidem, kteří vás volili a platí,“ zaznělo v jednom z komentářů.

Nerudová později zveřejnila jediný příspěvek,v němž uvedla, že byla proti pokračování Chat Control. Právě kolem jejího hlasování ale mezi částí veřejnosti vznikl zmatek, protože Evropský parlament o návrhu hlasoval ve dvou krocích. Nejprve poslanci rozhodovali o procedurálním návrhu, který umožnil pokračování projednávání Chat Control, následně pak hlasovali o návrhu po zapracování pozměňovacích návrhů. Sama europoslankyně poukazuje na to, že byla proti přijetí návrhu. Europoslanec ODS Ondřej Krutílek proto zdůraznil, že hlasovala pro zamítnutí pouze v prvním hlasování, zatímco ve druhém už ne.

Psali jsme:

Ne, není pryč. Evropské „šmírování“ Chat Control se vrátilo
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EP , ODS , x , Nerudová , Chat Control

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