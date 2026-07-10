Máte plán na 5 procent na obranu? Ano nebo ne? Redaktorka Řezníčková opět v akci

Předseda ODS Martin Kupka v debatě označil fungování vlády Andreje Babiše za chaotické. Za příklad uvedl neshody uvnitř koalice ANO, SPD a Motoristů kolem rozhodnutí o zapojení Česka do programu, přes který putují americké zbraně na Ukrajinu (PURL). „Pokládám to za úplně trapný souboj, stejně jako úplně trapná byla celá ta potyčka s prezidentem ohledně cesty do Ankary,“ prohlásil Kupka, který tuto formu podpory pochválil s tím, že by si přál i vládní investování do muniční iniciativy
Co se týká české delegace na summitu NATO v Ankaře, podle Kupky se nakonec ukázalo, že státnický přístup předvedl prezident Petr Pavel. „Ten, kdo tam představil ten státnický přístup a reprezentoval Českou republiku správně, byl nepochybně pan prezident,“ dodal.
Následně označil Macinkova slova za „slabošství“. Reagoval tím na jeho tvrzení, že se prezident Petr Pavel během summitu v Ankaře téměř s nikým významným nepotkal. Podle oficiálních informací však prezident absolvoval bilaterální jednání se čtyřmi premiéry a dvěma hlavami států.
Ministr Macinka se nad tímto výčtem pousmál, což Kupku ještě více vyprovokovalo. „Snižovat hodnotu jeho bilaterálních schůzek se čtyřmi premiéry a dvěma prezidenty mi přijde vlastně směšné, stejně jako jsou úplně směšná všechna ta vaše předchozí vyjádření, kdy jste vytvořil v České republice nové téma – kdo pojede do Ankary a proč by tam neměl jet prezident,“ obrátil se šéf ODS přímo na Macinku.
Celou kauzu označil za nesmyslnou a škodlivou. „Úplný nesmysl a hloupost, která bohužel oslabuje Českou republiku. Zaměstnali jste média a veřejnost půl roku úplně trapným sporem,“ udeřil Kupka na ministra zahraničí.
Macinka: Ministři nechápali Pavlovu účast
Petr Macinka naopak hájil svůj kritický pohled na účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Tvrdil, že prezidentova cesta vyvolávala rozpaky i mezi představiteli ostatních členských států. „Řada mých kolegů mi mezi čtyřma očima říkala, že nechápou, proč se tam tak cpal. Že se mu diví, že se mu do toho chtělo, protože sám ze sebe dělal nedůstojného člověka. Takto to hodnotili moji kolegové, ministři zahraničních věcí států NATO,“ prohlásil šéf české diplomacie, nad jehož slovy Kupka jen nevěřícně kroutil hlavou.
Slovní přestřelka mezi oběma politiky postupně ještě více vyostřila. Kupka se ostře ohradil proti Macinkovým výrokům a prohlásil, že ho jeho argumentace nemůže urazit: „On naštěstí dobře ví, že mě urazit nemůže, protože z té své výšky a s těmi svými hloupými argumenty to opravdu nejde,“ prohlásil, zatímco na ministra zahraničí důrazně ukázal ukazováčkem. Vzápětí vyzval ministra, aby ocenil prezidentovu účast na summitu. „To by byl státnický pohled skutečného ministra zahraničních věcí, ne co to tady předvádíte. To je úplně hloupé,“ vzkázal Macinkovi.
Ten však na kritice prezidentovy cesty trval. „Pokud by to tak skutečně bylo, tak bych to asi řekl. Bohužel ten výsledek byl opačný. Ta rozpolcenost, kdy nikdo nechápal, proč tam prezident Pavel je, byla hlavním spojujícím prvkem celého summitu,“ uvedl a zopakoval, že prezident na summitu nesehrál významnou roli. „Naštěstí, protože pak si myslím, že by naše pozice dopadla úplně jinak,“ dodal ministr.
Moderátorka Tereza Řezníčková se Petra Macinky opakovaně ptala, zda o převodu financí do programu PURL věděl koaliční partner SPD. Macinka potvrdil, že peníze byly odeslány ještě několik dní před summitem NATO v Ankaře, tedy dříve, než se o věci veřejně začalo diskutovat. Zároveň ale odmítl spekulace o rozkolu uvnitř koalice. „Musím říci, že naše vztahy v koalici zůstávají pevné, koalice zůstává stabilní. Zároveň připouštím, že rozumím pozici SPD, jejich znepokojení i znepokojení jejich voličů,“ uvedl.
Na další dotaz Řezníčkové, zda není SPD po zjištění, že peníze odešly ještě před jednáním s koaličními partnery, ještě více nespokojená, Macinka vysvětloval, že vláda chtěla mít převod dokončený ještě před summitem NATO. „Nechtěli jsme, aby Česká republika vypadala ještě hůře tím, že jsme jediná země, která se do programu PURL nepřihlásila. Věděli jsme, že tento projekt se započítá do výdajů NATO,“ hájil postup vlády.
Na závěr zdůraznil, že přes rozdílné postoje vztahy v koalici fungují. „S Tomiem Okamurou se normálně bavím i s panem Foldynou, mám je rád, nenadáváme si. Rozumím, že jejich pozice je jiná než naše,“ dodal Macinka.
Debata se stočila také k výdajům na obranu. Když zaznělo, že vláda Andreje Babiše bude pravděpodobně první, která splní dvouprocentní závazek vůči NATO, Kupka oponoval, že Česká republika této hranice dosáhla už v roce 2024. Macinka s tím nesouhlasil a reagoval slovy: „Nesplnili. Sorry jako. Měli byste si to spočítat.“
V závěru debaty se Tereza Řezníčková opakovaně ptala Petra Macinky, zda už má vláda připravený plán, jak dosáhnout 3,5, respektive 5 procent výdajů na obranu. Zdůrazňovala, že chce jednoduchou odpověď „ano, nebo ne“. Macinka místo toho vysvětloval okolnosti, připomínal závazky předchozích vlád i cíle výstavby armády. Řezníčková jej ale několikrát přerušila a vracela se ke stejné otázce, zda plán existuje. Nakonec poznamenala, že odpověď měla být jednoduchá – „ano, nebo ne“ – a debatu uzavřela slovy: „Děkuji, že jste přišel do vysílání.“
Naléhání na stručné odpovědi, opakované přerušování hosta a rychlé ukončení rozhovoru přitom nejsou jediným případem, kdy způsob moderování Terezy Řezníčkové vzbudil pozornost. Jen o den dříve se řešilo její vedení jiné debaty v Událostech, komentářích, která skončila odchodem Jaroslavy Pokorné Jermanové ze studia.
Řezníčková tehdy řídila diskusi čtyř europoslankyň o summitu NATO. Pořad se ale postupně změnil v ostrý střet mezi Danuší Nerudovou a Pokornou Jermanovou. Když Nerudová použila přirovnání ke zvířatům, politička ANO se ohradila, sbalila si věci a ze studia odešla.
Moderátorka konflikt výrazněji nezastavila a na odchod Pokorné Jermanové reagovala až s odstupem. Pouze oznámila, že hostka diskusi opustila, přestože se pořad už blížil ke konci. K omluvě pak Nerudovou vyzvala až ve chvíli, kdy její oponentka ve studiu nebyla.
Právě tento postup kritizovala mediální analytička Alena Maršálková. Podle ní měla Řezníčková osobní útok zarazit okamžitě, upozornit Nerudovou a zabránit tomu, aby se debata zvrhla. Za problematické označila i to, že moderátorka nechala konflikt dlouho gradovat a zasáhla až po odchodu jedné z političek.
Maršálková zároveň tvrdila, že u Řezníčkové nejde o ojedinělý případ. Připomněla i její dřívější vyhrocené vedení politických debat a popsala její projev jako konfrontační, nevlídný a místy až pohrdavý.
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