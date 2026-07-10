Fiala (SPD): Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců

V Německu imigranti představují 43 procent všech podezřelých z trestné činnosti, uvádí nová kniha německé investigativní novinářky Liv von Boetticherové Wir verlieren dieses Land (Přicházíme o tuto zemi), která vznikla na základě rozhovorů s více než stovkou policistů. Nedopustíme, aby imigranti kriminalitou zničili Českou republiku!
Jako příklad fungování migračního systému zmínila případ ekonomického migranta, který byl podle jejích slov osmkrát odmítnut na hranicích, než při devátém pokusu použil slovo ‚azyl‘.
Kniha rovněž pracuje s údaji o migraci a kriminalitě. „Od roku 2021 přišlo do Německa přibližně osm milionů lidí,“ uvádí publikace. Podíl obyvatel bez německého občanství podle údajů citovaných v knize dosahuje 17 procent. Podle policejní kriminální statistiky z roku 2025, na kterou se autorka odvolává, pak osoby bez německého občanství představují zhruba 43 procent všech podezřelých z trestné činnosti. O věci informovalo Echo24. A to ještě nejsou zmínění němečtí občané s imigračním pozadím!
Z dat Spolkového ústředí pro politické vzdělávání, které je institucí Spolkového ministerstva vnitra, vyplývá, že z 83,9 milionů obyvatel Německa má 24,9 milionů migrační kořeny. To je 29,7 % lidí žijících v Německu. Téměř dvě třetiny lidí s migračním původem – 16,1 milionu, tj. 64,5 % – byly v roce 2023 samy migranty. Informovaly o tom ParlamentníListy.
V západním Německu měl v roce 2023 migrační původ každý třetí člověk, zatímco ve východním Německu se to týkalo každého devátého člověka (32,9 a 11,4 procenta). Téměř třetina z 24,9 milionu osob s migračním pozadím v roce 2023 pochází z jednoho z 26 členských států Evropské unie a dalších 31,3 % z jiné evropské země. Nejvíce z 24,9 milionu osob s migračním pozadím v roce 2023 pocházelo z Turecka.
Podle statistik bylo v roce 2023 v Německu 60 až 70 útoků nožem denně. Nadpoloviční většina útočníků jsou lidé neněmeckého původu, tedy imigranti. Podle deníku Bild jde často o Afghánce, lidi narozené kdesi v severní Africe a pak pocházejí také z Polska či Sýrie a Turecka. Kampaň SPD s „chirurgem“ se tedy ukazuje jako naprosto trefná.
V naší nové vládě s účastí SPD zpřísníme azylovou a migrační politiku Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech.
Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky. Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.
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