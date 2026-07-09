Otevřený dopis pěstounek a zakladatelek petice „Už nikdy více smrt nevinného dítěte“ senátorům Parlamentu České republiky

Vážený pane senátore,
obracíme se na Vás jako pěstounky, které každý den zajišťují dětem svěřeným do pěstounské péče jejich každodenní potřeby, zdraví, vzdělání i potřebné citové zázemí, a zároveň jako lidé, kterým není lhostejné, jakým způsobem Česká republika chrání své nejzranitelnější občany – děti.
V následujících dnech budete rozhodovat o přijetí opatrovnické novely, která může na mnoho let ovlivnit životy tisíců dětí. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste své rozhodnutí učinil na základě odborných argumentů, zkušeností lidí z praxe a skutečných dopadů na děti. Zde nesmí jít o politický spor. Jde o bezpečí dětí.
Smrt Viktorky není ojedinělou tragédií. Je vrcholem ledovce.
V posledních letech došlo k řadě tragických úmrtí dětí. Tragická smrt malé Viktorky však hluboce zasáhla celou společnost. Tříletá holčička, která od narození vyrůstala v pěstounské péči, byla rozhodnutím soudu předána do biologické rodiny. Přestože existovala vážná rizika související s prostředím, do něhož se dítě mělo vrátit. Viktorka o několik měsíců později zemřela následkem násilného jednání svého otce.
Nikdo nezpochybňuje přímou odpovědnost pachatele. Veřejnost si však klade zásadní otázku, Mohl stát udělat více, aby této tragédii zabránil?
V podcastu Nory Fridrichové s nově zvoleným dětským ombudsmanem Martinem Benešem zazněla otázka: Co by se stalo, kdyby stát nezasáhl? Odpověď byla mrazivá: Viktorka by žila.
Právě proto jsme oprávněně očekávaly, že bude požadováno úplné objasnění okolností smrti Viktorky. K našemu překvapení však dětský ombudsman uvedl, že při rozhodování o navrácení Viktorky chyby v rozhodnutí soudu nevidí. Současně však připustil, že neměl k dispozici všechny podklady ani soudní spis.
Právě tento rozpor vyvolal mimořádně silnou reakci veřejnosti. Objevilo se velké množství kritických vyjádření a část občanů dokonce vyzývala dětského ombudsmana k rezignaci.
Dalším zklamáním je postoj dětského ombudsmana k opatrovnické novele, kterou nyní předkládá skupina senátorů. Na této novele spolupracovala řada odborníků z oblasti psychologie, rodinného práva i sociální práce a jejím cílem je napravit nedostatky současné právní úpravy a zabránit tomu, aby se podobné tragédie opakovaly.
Vážený pane senátore,
Senát má nyní možnost situaci napravit. Je v rukou Senátu, zda podpoří tuto novelu, která skutečně posílí ochranu dítěte a zajistí, aby nejlepší zájem dítěte nebyl pouze planým heslem, ale skutečně uplatňovaným principem.
Současná právní úprava podle našeho názoru klade větší důraz na práva a zájmy rodičů než na nejlepší zájem, bezpečí a ochranu dítěte a nepřináší dostatečná opatření k odstranění rizik, která mohou vést k dalším tragickým případům týkajícím se dětí. Dovolujeme si upozornit, že obdobná rizika jsou ve vyspělých demokratických státech eliminována a legislativně ošetřena.
Vážený pane senátore,
petici „Už nikdy více smrt nevinného dítěte“ podepsalo během 14 dnů téměř 9 000 rozhořčených občanů v listinné i elektronické podobě a další podpisy stále přibývají. Tyto podpisy nejsou pouhým číslem. Jsou jasným signálem, že společnost požaduje změnu. Nejde pouze o jednu novelu. Jde o to, zda bude v České republice skutečně platit, že bezpečí dítěte stojí nade vším ostatním. Viktorku ani další děti, o jejichž úmrtích se dosud veřejně nemluvilo, už nikdo nevrátí. Můžeme však udělat vše pro to, aby jejich smrt nebyla zbytečná.
Hana Martinková Bojková, Gabriela Pošmourná, Miroslava Jurenková
pěstounky a organizátorky petice UŽ NIKDY SMRT NEVINNÉHO DÍTĚTE!
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku