Otevřený dopis pěstounek a zakladatelek petice „Už nikdy více smrt nevinného dítěte“ senátorům Parlamentu České republiky

09.07.2026 19:34 | Monitoring
autor: PV

Otevřený dopis pěstounek senátorům ve věci tragické vraždy malé holčičky.

Otevřený dopis pěstounek a zakladatelek petice „Už nikdy více smrt nevinného dítěte“ senátorům Parlamentu České republiky
Foto: ČPZP
Popisek: Kojenec - ilustrační foto

Vážený pane senátore,

obracíme se na Vás jako pěstounky, které každý den zajišťují dětem svěřeným do pěstounské péče jejich každodenní potřeby, zdraví, vzdělání i potřebné citové zázemí, a zároveň jako lidé, kterým není lhostejné, jakým způsobem Česká republika chrání své nejzranitelnější občany – děti.

V následujících dnech budete rozhodovat o přijetí opatrovnické novely, která může na mnoho let ovlivnit životy tisíců dětí. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste své rozhodnutí učinil na základě odborných argumentů, zkušeností lidí z praxe a skutečných dopadů na děti. Zde nesmí jít o politický spor. Jde o bezpečí dětí.

Smrt Viktorky není ojedinělou tragédií. Je vrcholem ledovce.
V posledních letech došlo k řadě tragických úmrtí dětí. Tragická smrt malé Viktorky však hluboce zasáhla celou společnost. Tříletá holčička, která od narození vyrůstala v pěstounské péči, byla rozhodnutím soudu předána do biologické rodiny. Přestože existovala vážná rizika související s prostředím, do něhož se dítě mělo vrátit. Viktorka o několik měsíců později zemřela následkem násilného jednání svého otce.

Nikdo nezpochybňuje přímou odpovědnost pachatele. Veřejnost si však klade zásadní otázku, Mohl stát udělat více, aby této tragédii zabránil?

V podcastu Nory Fridrichové s nově zvoleným dětským ombudsmanem Martinem Benešem zazněla otázka: Co by se stalo, kdyby stát nezasáhl? Odpověď byla mrazivá: Viktorka by žila.

Právě proto jsme oprávněně očekávaly, že bude požadováno úplné objasnění okolností smrti Viktorky. K našemu překvapení však dětský ombudsman uvedl, že při rozhodování o navrácení Viktorky chyby v rozhodnutí soudu nevidí. Současně však připustil, že neměl k dispozici všechny podklady ani soudní spis.

Právě tento rozpor vyvolal mimořádně silnou reakci veřejnosti. Objevilo se velké množství kritických vyjádření a část občanů dokonce vyzývala dětského ombudsmana k rezignaci.

Dalším zklamáním je postoj dětského ombudsmana k opatrovnické novele, kterou nyní předkládá skupina senátorů. Na této novele spolupracovala řada odborníků z oblasti psychologie, rodinného práva i sociální práce a jejím cílem je napravit nedostatky současné právní úpravy a zabránit tomu, aby se podobné tragédie opakovaly.

Vážený pane senátore,

Senát má nyní možnost situaci napravit. Je v rukou Senátu, zda podpoří tuto novelu, která skutečně posílí ochranu dítěte a zajistí, aby nejlepší zájem dítěte nebyl pouze planým heslem, ale skutečně uplatňovaným principem.

Současná právní úprava podle našeho názoru klade větší důraz na práva a zájmy rodičů než na nejlepší zájem, bezpečí a ochranu dítěte a nepřináší dostatečná opatření k odstranění rizik, která mohou vést k dalším tragickým případům týkajícím se dětí. Dovolujeme si upozornit, že obdobná rizika jsou ve vyspělých demokratických státech eliminována a legislativně ošetřena.

Vážený pane senátore,

petici „Už nikdy více smrt nevinného dítěte“ podepsalo během 14 dnů téměř 9 000 rozhořčených občanů v listinné i elektronické podobě a další podpisy stále přibývají. Tyto podpisy nejsou pouhým číslem. Jsou jasným signálem, že společnost požaduje změnu. Nejde pouze o jednu novelu. Jde o to, zda bude v České republice skutečně platit, že bezpečí dítěte stojí nade vším ostatním. Viktorku ani další děti, o jejichž úmrtích se dosud veřejně nemluvilo, už nikdo nevrátí. Můžeme však udělat vše pro to, aby jejich smrt nebyla zbytečná.

Hana Martinková Bojková, Gabriela Pošmourná, Miroslava Jurenková
pěstounky a organizátorky petice UŽ NIKDY SMRT NEVINNÉHO DÍTĚTE!
 

 

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https://www.petice.com

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děti , Senát

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Alkohol

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19:34 Otevřený dopis pěstounek a zakladatelek petice „Už nikdy více smrt nevinného dítěte“ senátorům Parlamentu České republiky

Otevřený dopis pěstounek senátorům ve věci tragické vraždy malé holčičky.