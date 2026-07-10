Válek (TOP 09): Zdravotnictví nepotřebuje revoluce, ale kontinuitu

10.07.2026 12:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Adamu Vojtěchovi.

Válek (TOP 09): Zdravotnictví nepotřebuje revoluce, ale kontinuitu
Foto: Daniela Černá
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Ministr zdravotnictví se dnes pochválil za své kroky v čele Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jako bývalý ministr zdravotnictví vím velmi dobře, že resort zdravotnictví nepotřebuje revoluce, ale kontinuitu. Jsem proto rád, že Adam Vojtěch na řadu mých kroků navazuje a zde je pochvala na místě, ať už jde o rozšíření kompetencí praktiků u preskripce léků, implementace digitalizačních plánů naší vlády, či pokračování v centralizaci péče, kterou jsem nastartoval. Stejně tak kvituji odvahu k racionalizaci akutní péče.

Jsou tu ale věci, kde musím jasně říct: Takhle ne.

Chaos v duševním zdraví: Přesunout agendu duševního zdraví na Úřad vlády a teď ji slavnostně vracet zpátky na ministerstvo? To je jen úřednický ping-pong a čistý výsměch lidem v terénu. Chlubit se rozšiřováním center duševního zdraví je sice hezké, ale bez lékařů fungovat nebudou. Pokud vláda poleví v podpoře rezidenčních míst pro dětské psychiatry, celý systém zkolabuje.

 Ekonomické experimenty: Nejdřív se z VZP vytáhne 8 miliard, pak se slavnostně slíbí 21 miliard, ale výměnou za to se zmrazí automatická valorizace plateb za státní pojištěnce až do roku 2029. Žít dva roky za stejné peníze při nejasných nákladech na platy zdravotníků? To je ekonomický nesmysl, který ohrožuje stabilitu péče.

Chybí mi větší odvaha k nepopulárním krokům. Pojďme konečně řešit tvrdá opatření kolem alkoholu nebo regulaci energetických nápojů pro mladistvé.

Budu připravované změny dál konstruktivně sledovat v praxi. Sliby na papíře totiž pacienty neléčí. Mohu ale slíbit, že nebudu oplácet hloupé a nesmyslné útoky pronášené často nesrozumitelnou karikaturou našeho krásného jazyka, které jsem musel od opozice 4 roky snášet. Pokud k tomu pan ministr bude mít odvahu, rád podpořím i nepopulární, ale o to nutnější kroky, na kterých je nezbytná široká politická shoda.

Populistické a destruktivní útoky, kterými opozice pod taktovkou Andreje Babiše shazovala moji snahu o širší reformy, rozhodně nehodlám opakovat, protože nejsou ku prospěchu pacientů. A o ty mně jako lékaři jde ze všeho nejvíce.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

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TOP 09 , Válek

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Radek Koten byl položen dotaz

PURL

Tvrdíte, že jste proti našemu zapojení, a že jste o tom nevěděli, ale váš ministr Zůna tvrdí, že o všem věděl, tak jak to vysvětlíte? A můžete mi sdělit, co jste v otázce obrany a bezpečnosti splnili z vašich předvolebních slibů? Za mě nic, spíš úplně naopak.

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