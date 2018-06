Lesy ČR patřily i v roce 2017 mezi TOP 20 firem, které nejvíc plnily státní pokladnu

Podle Ministerstva financí ČR opět patřily Lesy ČR i v roce 2017 mezi 20 nejvýznamnějších přispěvatelů do státní pokladny. V žebříčku plátců daně z příjmu právnických osob za loňský rok zaujímá podnik s téměř 800 miliony korun osmnácté místo.

„Jen za poslední tři roky jsme na daních z příjmu právnických osob odvedli do státní pokladny 3,3 miliardy korun,“ uvedl Karel Buchta, ekonomický ředitel státního podniku. Podnik však státu neodvádí jen daně z příjmu. Lesy ČR jsou také největším plátcem daně z nemovitostí v České republice a významným zaměstnavatelem. „Investujeme kromě jiného do ochrany životního prostředí a péče o drobné vodní toky. Budujeme tedy protipovodňová opatření a stavíme či opravujeme malé vodní nádrže, které jsou významným zdrojem vody v krajině. To je při klimatické změně, jakou zažíváme, důležité,“ dodal Buchta.

Žebříček plátců sestavuje Ministerstvo financí od roku 2003 podle výše plateb, které obdrží v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Více čtěte zde: Resort financí ocenil dvacet nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob.

autor: Tisková zpráva