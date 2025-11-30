Zapálili jste stodolu, teď se radujete. Oheň na střeše v Partii

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Je si prý však vědom toho, že prezident a premiér a ministr zahraničí spolu musí cítit nějakou základní chuť spolupracovat. Proto Motoristé sáhli k výměně v tom smyslu, že ministrem zahraničí by mohl být Petr Macinka a ministrem životního prostředí Filip Turek.
Šťastný však zároveň trval na tom, že Motoristé za Turkem stojí. Navzdory výrokům na sociálních sítích, které Deník N připsal Filipu Turkovi. „Naprostá většina jich je vylhaných. Za některé z nich se omluvil,“ poznamenal Boris Šťastný.
Plaga vyjádřil pochopení pro rošádu Motoristů, a zdůraznil, že nezná žádné závažné právní důvody, proč by Filip Turek neměl být členem vlády. „Ale pokud existují, tak předpokládám, že na příští schůzce se vyjeví,“ poznamenal Plaga. „Teď je to mezi panem Macinkou, panem prezidentem a panem premiérem. Samozřejmě, že ten premiér v tomto trojúhelníku hraje důležitou roli,“ poznamenal Paga.
Ale pokud existují závažné právní důvody, pak tam je pro Plagu hranice, přes kterou by neměli tlačit ani Motoristé.
Nová koalice podle něj bude držet pevně jen do chvíle, než bude potvrzena imunita Andreje Babiše a Tomia Okamury. „Pak teprve začne ta šaráda,“ pravil Dvořák.
Ministr v demisi Výborný řekl, že ani za něj rošáda na ministerstvech zahraničí a životního prostředí nestačí. Flip Turek si podle Výborného nese na zádech „miliony kauz“ a většinou z nich se promlčel. „Příběh s nejmenováním ministrů vlády Petra Fialy bylo něco úplně jiného a myslím, že to všichni chápou,“ zmínil Výborný.
Výborný v jednu chvíli připomněl, že nová vláda bude mít větší problém se samotným premiérem Andrejem Babišem, „který je ve střetu zájmů“.
Ministr v demisi Dvořák přešel k dalšímu útoku a označil Šťastného za „ministra přemetů a kotrmelců. To by se k této vládě hodilo lépe,“ pravil Dvořák v narážce na fakt, že nová koalice považuje post ministra pro evropské záležitosti za nepodstatný, ale ministr pro sport a zdraví zřejmě zbytečným pašalíkem není.
Výborný se ohradil, že Jurečka se opakovaně omluvil za to, že v onen smutný den večírek nezrušil.
Plaga zopakoval, že by byl rád, aby se Babišova vláda chopila moci do poloviny prosince, aby on (Plaga) jako ministr školství mohl udělat ve svém resortu rozpočtové změny, které považuje za zásadní.
Když znovu dostal prostor Šťastný, podotkl, že kolem nové vlády se stále řeší virtuální témata. „Nejdřív se říkalo, že nová koalice nevznikne; vznikla. Pak se říkalo, že nebude pro NATO, ale ona napsala, že chce být pevnou součástí NATO. Pak se říkalo, že Tomio Okamura nebude zvolen předsedou Sněmovny, a on byl zvolen. A teď Andrej Babiš řekl, že situaci se střetem zájmů vyřeší. Andrej Babiš přeci dodrží zákon. On pan předseda Babiš řekl, že to řekne veřejně a řekl, že to vyřeší. Proč se o tom neustále bavíme?“ přemítal Šťastný.
Dvořák okamžitě udeřil slovy: „Andrej Babiš už byl soudem usvědčený jako lhář, a proto tady existuje důvodná obava, zda ohledně svého střetu zájmů řekne pravdu, nebo ji neřekne.“
„Já bohužel Andreje Babiše znám,“ přisadil si Výborný, podle něhož už Babiš dávno mohl říct, jak svůj střet zájmů vyřeší. Ale na mimořádné schůzi Sněmovny to neřekl. „On tam ten prostor zneužil, je mi líto,“ uhodil Výborný na Babiše.
Výborný se ohradil, že zákon o střetu zájmů schválila vláda Bohuslava Sobotky, kde byl Andrej Babiš ministrem financí. Právě tehdy byl zákon schválen. Zdůraznil, že se vztahuje nejen na Babiše, ale na všechny ministry.
Dvořák doplnil, že Česká republika nemá zdaleka ten nejpřísnější zákon o střetu zájmů. Kupříkladu Albánie má podle Dvořáka střet zájmů mnohem tvrdší, a tak se stalo, že jeden ze zvolených politiků přišel o svůj mandát, protože to v okamžiku nástupu do funkce ještě neměl definitivně vyřešeno.
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku ke státnímu rozpočtu.
Výborný uznal, že vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, a i když je to vláda odcházející, musí pracovat s instrukcí od sněmovny a návrh státního rozpočtu přepracovat.
„My usnesení Poslanecké sněmovny nějak naplníme. Vy ho 18. prosince budete mít, a 19. prosince ho zřejmě hodíte do koše,“ pronesl k situaci Dvořák. A že je přesvědčen, že nová vláda si má vládnout pole svého rozpočtu. A že Andrej Babiš, podle Dvořáka, mohl udělat všechno pro to, aby už vládl a aby si rozpočet se svými koaličními kolegy upravoval po svém.
„Ale vy tam máte schodek 381 miliard, a my doufáme, že to přepracujete a pošlete to do Poslanecké sněmovny zpátky,“ ozval se v tu chvíli Šťastný.
Výborný tvrdil, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok nechybí 100 miliard. „My ten rozpočet do sněmovny vrátíme tak, aby splňoval zákon,“ pravil Výborný.
„Vy říkáte, co všechno byste zaplatil, ale já se musím zeptat, z čeho to zaplatíte?“ ozval se Dvořák. „Hoďte náš rozpočet do koše a přijďte s nějakým lepším,“ doporučil odcházející ministr v demisi Dvořák.
Šťastný oznámil, že noví ministři chtějí dosáhnout toho, aby se šetřilo. „A to jsou škrty!“ volal ve studiu. „Bude se muset škrtat. Už ten první rozpočet je vizitkou do budoucna. Bude se muset šetřit na chodu státu, musíme začít u sebe,“ pravil Šťastný.
Dvořák a Výborný přikyvovali. „Ale vy chcete vrátit valorizaci důchodů, to jsou desítky miliard, a tak mi pánové řekněte, jak to chcete udělat?“ kroutil hlavou Výborný.
„Teď bylo k neuvěření sledovat, jak se tetelíte nad tím, že hoří stodola, kterou jste zapálili!“ uhodil Plaga na Dvořáka a Výborného.
Dvořák se okamžitě ohradil, že „Česko není hořící stodolou, nýbrž prosperující zemí“, a že on velmi rád uvidí, jak ji povede nová vláda.
autor: Miloš Polák