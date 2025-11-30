Zapálili jste stodolu, teď se radujete. Oheň na střeše v Partii

30.11.2025 14:15 | Monitoring

Hosty první hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli Robert Plaga (za ANO), Boris Šťastný (Motoristé sobě), Marek Výborný (KDU-ČSL) a Martin Dvořák (STAN). A poslední jmenovaný prohlásil: „Lidé mění letní gumy za zimní, zatímco Motoristé vyměnili jednu gumu za druhou gumu.“ Plaga a Šťastný okamžitě přešli do protiútoku. Ve studiu houstla atmosféra. „Tetelíte se nad tím, že hoří stodola, kterou jste zapálili!“ uhodil Plaga na Dvořáka s Výborným.

Zapálili jste stodolu, teď se radujete. Oheň na střeše v Partii
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Hosty Partie byli Plaga, Výborný, Dvořák a Šťastný,

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 13761 lidí
Šťastný hned na úvod poznamenal, že jak Filip Turek, tak Petr Macinka jsou zkušenými lidmi, kteří mohou být ve vládě, a že nevidí důvod, proč by Turek neměl být ve vládě. „Objevilo se pár poznámek, ale nejsme z toho moudří,“ kroutil hlavou Boris Šťastný.

Je si prý však vědom toho, že prezident a premiér a ministr zahraničí spolu musí cítit nějakou základní chuť spolupracovat. Proto Motoristé sáhli k výměně v tom smyslu, že ministrem zahraničí by mohl být Petr Macinka a ministrem životního prostředí Filip Turek.

Šťastný však zároveň trval na tom, že Motoristé za Turkem stojí. Navzdory výrokům na sociálních sítích, které Deník N připsal Filipu Turkovi. „Naprostá většina jich je vylhaných. Za některé z nich se omluvil,“ poznamenal Boris Šťastný.

Plaga vyjádřil pochopení pro rošádu Motoristů, a zdůraznil, že nezná žádné závažné právní důvody, proč by Filip Turek neměl být členem vlády. „Ale pokud existují, tak předpokládám, že na příští schůzce se vyjeví,“ poznamenal Plaga. „Teď je to mezi panem Macinkou, panem prezidentem a panem premiérem. Samozřejmě, že ten premiér v tomto trojúhelníku hraje důležitou roli,“ poznamenal Paga.

Ale pokud existují závažné právní důvody, pak tam je pro Plagu hranice, přes kterou by neměli tlačit ani Motoristé.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 18897 lidí
Zatímco Plaga byl k Motoristům smířlivý, ministr v demisi Dvořák vystartoval zostra. „Lidé mění letní gumy za zimní, zatímco Motoristé vyměnili jednu gumu za druhou gumu. To v podstatě nic neřeší,“ vypálil.

Nová koalice podle něj bude držet pevně jen do chvíle, než bude potvrzena imunita Andreje Babiše a Tomia Okamury. „Pak teprve začne ta šaráda,“ pravil Dvořák.

Ministr v demisi Výborný řekl, že ani za něj rošáda na ministerstvech zahraničí a životního prostředí nestačí. Flip Turek si podle Výborného nese na zádech „miliony kauz“ a většinou z nich se promlčel. „Příběh s nejmenováním ministrů vlády Petra Fialy bylo něco úplně jiného a myslím, že to všichni chápou,“ zmínil Výborný.

Ing. Martin Dvořák

  • STAN
  • ministr pro evropské záležitosti v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 18579 lidí
„My opravdu trváme na tom, že Filip Turek je z hlediska práva bezúhonný člověk,“ reagoval Šťastný. Ohradil se také proti tomu, aby kdokoliv srovnával formování vlády s výměnou pneumatik. „My se snažíme vysvětlit panu prezidentovi, že ten návrh, se kterým jsme přišli, je správný,“ zdůraznil Šťastný.

Výborný v jednu chvíli připomněl, že nová vláda bude mít větší problém se samotným premiérem Andrejem Babišem, „který je ve střetu zájmů“.

Ministr v demisi Dvořák přešel k dalšímu útoku a označil Šťastného za „ministra přemetů a kotrmelců. To by se k této vládě hodilo lépe,“ pravil Dvořák v narážce na fakt, že nová koalice považuje post ministra pro evropské záležitosti za nepodstatný, ale ministr pro sport a zdraví zřejmě zbytečným pašalíkem není.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
97%
2%
hlasovalo: 18293 lidí
Plaga poznamenal, že by nová vláda mohla být jmenována v polovině prosince. Vedle toho rýpl do ministra práce a sociálních věcí v demisi Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který se po střelbě na Filozofické fakultě UK vrátil na vánoční večírek a slavil do půl čtvrté ráno. „Něco takového by se před dvaceti lety stát nemohlo, takový ministr by tehdy okamžitě skončil,“ konstatoval Plaga. Jedním dechem připomněl, že končící vláda, nyní v demisi, držela na ministerském postu velmi dlouhou dobu i Pavla Blažka.

Výborný se ohradil, že Jurečka se opakovaně omluvil za to, že v onen smutný den večírek nezrušil.  

Plaga zopakoval, že by byl rád, aby se Babišova vláda chopila moci do poloviny prosince, aby on (Plaga) jako ministr školství mohl udělat ve svém resortu rozpočtové změny, které považuje za zásadní.

Když znovu dostal prostor Šťastný, podotkl, že kolem nové vlády se stále řeší virtuální témata. „Nejdřív se říkalo, že nová koalice nevznikne; vznikla. Pak se říkalo, že nebude pro NATO, ale ona napsala, že chce být pevnou součástí NATO. Pak se říkalo, že Tomio Okamura nebude zvolen předsedou Sněmovny, a on byl zvolen. A teď Andrej Babiš řekl, že situaci se střetem zájmů vyřeší. Andrej Babiš přeci dodrží zákon. On pan předseda Babiš řekl, že to řekne veřejně a řekl, že to vyřeší. Proč se o tom neustále bavíme?“ přemítal Šťastný.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dvořák okamžitě udeřil slovy: „Andrej Babiš už byl soudem usvědčený jako lhář, a proto tady existuje důvodná obava, zda ohledně svého střetu zájmů řekne pravdu, nebo ji neřekne.“

„Já bohužel Andreje Babiše znám,“ přisadil si Výborný, podle něhož už Babiš dávno mohl říct, jak svůj střet zájmů vyřeší. Ale na mimořádné schůzi Sněmovny to neřekl. „On tam ten prostor zneužil, je mi líto,“ uhodil Výborný na Babiše.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
95%
2%
hlasovalo: 17742 lidí
„Oni celou tu dobu nedělají nic jiného, než že se ho snaží očernit a mění kvůli němu zákon. „Vytváříte nové zákony, kličkujete mezi paragrafy a jediný důvod, který k tomu máte je to, že se vám nelíbí vítěz voleb,“ rozjel se Šťastný s tím, že odcházející vláda, nyní v demisi, vystupuje proti vůli většiny voličů, „kteří zvolili Andreje Babiše tak velkým počtem hlasů, že se jasně ukázalo, kdo má být premiérem.“

Výborný se ohradil, že zákon o střetu zájmů schválila vláda Bohuslava Sobotky, kde byl Andrej Babiš ministrem financí. Právě tehdy byl zákon schválen. Zdůraznil, že se vztahuje nejen na Babiše, ale na všechny ministry.

Dvořák doplnil, že Česká republika nemá zdaleka ten nejpřísnější zákon o střetu zájmů. Kupříkladu Albánie má podle Dvořáka střet zájmů mnohem tvrdší, a tak se stalo, že jeden ze zvolených politiků přišel o svůj mandát, protože to v okamžiku nástupu do funkce ještě neměl definitivně vyřešeno.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku ke státnímu rozpočtu.

Výborný uznal, že vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, a i když je to vláda odcházející, musí pracovat s instrukcí od sněmovny a návrh státního rozpočtu přepracovat.

„My usnesení Poslanecké sněmovny nějak naplníme. Vy ho 18. prosince budete mít, a 19. prosince ho zřejmě hodíte do koše,“ pronesl k situaci Dvořák. A že je přesvědčen, že nová vláda si má vládnout pole svého rozpočtu. A že Andrej Babiš, podle Dvořáka, mohl udělat všechno pro to, aby už vládl a aby si rozpočet se svými koaličními kolegy upravoval po svém.

„Ale vy tam máte schodek 381 miliard, a my doufáme, že to přepracujete a pošlete to do Poslanecké sněmovny zpátky,“ ozval se v tu chvíli Šťastný.

Výborný tvrdil, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok nechybí 100 miliard. „My ten rozpočet do sněmovny vrátíme tak, aby splňoval zákon,“ pravil Výborný.

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

97%
2%
1%
hlasovalo: 8692 lidí
Plaga však trval na tom, že „rozpočet je děravý“. I ve školství podle něj chybí peníze, protože vláda Petra Fialy sestavovala rozpočet jen do voleb. „A když se ministr Kupka fotil před nějakou novou školu, tak na to už nejsou peníze,“ zmínil Plaga.

„Vy říkáte, co všechno byste zaplatil, ale já se musím zeptat, z čeho to zaplatíte?“ ozval se Dvořák. „Hoďte náš rozpočet do koše a přijďte s nějakým lepším,“ doporučil odcházející ministr v demisi Dvořák.

Šťastný oznámil, že noví ministři chtějí dosáhnout toho, aby se šetřilo. „A to jsou škrty!“ volal ve studiu. „Bude se muset škrtat. Už ten první rozpočet je vizitkou do budoucna. Bude se muset šetřit na chodu státu, musíme začít u sebe,“ pravil Šťastný.

Dvořák a Výborný přikyvovali. „Ale vy chcete vrátit valorizaci důchodů, to jsou desítky miliard, a tak mi pánové řekněte, jak to chcete udělat?“ kroutil hlavou Výborný.

„Teď bylo k neuvěření sledovat, jak se tetelíte nad tím, že hoří stodola, kterou jste zapálili!“ uhodil Plaga na Dvořáka a Výborného.

Dvořák se okamžitě ohradil, že „Česko není hořící stodolou, nýbrž prosperující zemí“, a že on velmi rád uvidí, jak ji povede nová vláda.

Psali jsme:

Bijte mě, ale tohle ne. Ivan Langer vystoupil proti Pavlovi
Fialova garda nejvěrnějších odmítá předat moc v Česku
V ODS hledají předsedu. Skopečka přemlouvali, nechtěl
Ukrajina má výročí. Volby, kterými začalo rozdělení

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Dvořák , KDU-ČSL , Partie , sport , STAN , státní rozpočet , střet zájmů , školství , Šťastný , Výborný , zdraví , zdravotnictví , životní prostředí , Turek , ANO , Plaga , motoristé , CNN Prima News

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vidíte situaci stejně jako Boris Šťastný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Kateřina​ Stojanová byl položen dotaz

Vazby

V politice má vazby na podnikatele a miliardáře kde kdo. Asi jim nezabráníte, nebo vás napadá jak? Nebylo by ale možné, aby ty vazby byli politici povinni třeba uveřejňovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zrychlete svůj metabolismus za pouhou půlhodinkuZrychlete svůj metabolismus za pouhou půlhodinku Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum

Diskuse obsahuje 33 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Babiš nepřekračuje žádný zákon., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseřadový dezolát , 30.11.2025 14:44:52
Odcházející politická parta již měsíc produkuje pomocí spřátelených médií diskuze s různými "aférami" které jsou naprosto bezvýznamné. Úplně se díky tomu ztrácí skutečné aféry ( Kampelička, Dozimetr .... ) kde mizely miliony. i miliardy korun. Žádný z těchto zločinů, nebude díky časovým osám vyšetřen. Ještě mě napadá, jak by reagovala naše nezávislá média, kdyby s uvedeným vtipem o gumách v televizní diskuzi přišel Babiš, nebo dokonce Turek. Sodoma, Gomora! Další mimořádná aféra !!!

|  10 |  0

Další články z rubriky

Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce

11:00 Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce

Ekonom Pavel Šik vidí rezignaci Andrije Jermaka, dosavadního šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta,…