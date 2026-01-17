Letiště Praha ocenilo udržitelnost i provozní efektivitu

Výsledky reflektují dlouhodobé zaměření Letiště Praha na zvyšování kvality služeb a prohlubování vztahů s klíčovými partnery – leteckými dopravci. Ocenění převzali zástupci jednotlivých leteckých společností na slavnostním večeru v rámci každoročního setkání s partnery.
Ocenění za nejrychleji rostoucího dopravce na Letišti Václava Havla Praha za rok 2025 získala letecká společnost easyJet, předstihla tak dopravce Ryanair, který v této kategorii zvítězil v předchozích dvou letech.
Společnost easyJet dosáhla na první místo i v kategorii udržitelnosti. Mezi hodnotící kritéria patří například hlukové a emisní parametry letadel dle zařazení do příslušných kategorií či přístup aerolinek k dekarbonizaci a dalším oblastem udržitelnosti.
Držitele ocenění za provozně nejspolehlivějšího dopravce již potřetí v řadě obhájila letecká společnost Finnair. Cenu uděluje Letiště Praha za dosažení nejlepších výsledků ve vybraných provozních oblastech, jako je například dochvilnost, dodržování provozních postupů nebo rychlost vykládky zavazadel. Letiště Praha si váží spolupráce se všemi dopravci a touto cenou děkuje za podporu zlepšování kvality služeb, které jsou cestujícím na letišti poskytovány.
Hodnotily se i marketingové kampaně dopravců ve spolupráci s Letištěm Praha. V příslušné kategorii triumfovala letecká společnost Etihad Airways s kampaní na podporu nového přímého spojení s Abú Dhabí. V odborné komisi zasedli marketingoví profesionálové mj. z partnerských agentur cestovního ruchu CzechTourism a Prague City Tourism. Mezi hlavní kritéria hodnocení kampaní patřilo zviditelnění značky Letiště Praha, atraktivita vizuálu a srozumitelnost sdělení.
Cargo dopravcem s největším meziročním nárůstem přepraveného zboží a pošty na palubách letadel byla za rok 2025 vyhlášena společnost Central Airlines, která v roce 2025 zahájila provoz nákladní linky mezi čínským městem Čcheng-tu a Prahou.
Ocenění pro dopravce působící na Letišti Václava Havla Praha:
- Nejrychleji rostoucí letecká společnost: easyJet
- Provozně nejspolehlivější letecká společnost: Finnair
- Letecká společnost s nejlepším environmentálním výkonem: easyJet
- Nejlepší marketingová kampaň letecké společnosti ve spolupráci s Letištěm Praha: Etihad Airways
- Nejrychleji rostoucí cargo dopravce: Central Airlines
