Letní letový řád dokazuje zvyšující se zájem o Prahu. V červenci přibyde i druhá celoroční linka do Dubaje

„Zavedení další linky do Dubaje, která by uspokojila narůstající poptávku, byla jen otázka času. Dubaj je pro Čechy důležitým přestupním uzlem na cestách do Asie nebo Austrálie, ale také čím dál oblíbenější cílovou destinací. Během loňského roku si u nás zakoupilo letenku do Dubaje jako konečné destinace 3 600 Čechů.“ Podle informací pražského letiště se očekává, že novou linku, zajištěnou Boeingem 777-300ER s kapacitou 360 sedadel, ročně využije přes 200 tisíc cestujících za rok.

Kromě Emirates posílí také společnost Ural Airlines své spojení mezi Prahou a Jekatěrinburgem, na kterém navýší počet letů na čtyři týdně.

Pražské letiště je v současnosti v kurzu a na cestující čekají v létě i další novinky. Oproti loňskému létu se zde letos objeví tři nové aerolinky a s nimi i nové cílové destinace v čele s dlouho očekávanou novou mezikontinentální denní linkou do Filadelfie provozovanou společností American Airlines a novými linkami nízkonákladových dopravců. Do Berlína bude možné odcestovat od 24. dubna se společností easyJet, se společností Wizz Air od 19. května do gruzínského Kutaisi a do kyperské Larnaky se cestující od 1. června dostanou se společností Cyprus Airways.

„Pražské letiště je jedním z nejrychleji rostoucích v Evropě, z čehož mám pochopitelně radost. Dříve bylo pro Čechy výhodnější létat do některých destinací ze sousedních letišť, například z Německa. Nyní k tomu již nemají důvod a naopak pražské letiště často využívají cestující ze sousedních zemí – létá se pohodlně za přijatelné ceny do celého světa. Praha se díky tomu stává stále lákavější destinací i pro nové dopravce,“ upřesňuje Trejbal.

Na vzrůstající počet cestujících zareagovali i pražští radní spolu s ROPID posílením provozu autobusové linky 119 spojující letiště se stanicí metra A Nádraží Veleslavín, která už nyní převeze téměř milión cestujících za měsíc. Od 3. dubna bude jezdit každé tři minuty a navazovat na každé metro. V průběhu dubna by navíc na této stanici metra měly být zprovozněny i dlouho očekávané eskalátory.

Nový letní řád bude platný do 27. října. V rámci pravidelné přepravy poskytne na Ruzyni své služby 67 dopravců mířících do 157 destinací.

autor: Tisková zpráva