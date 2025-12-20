Omluvte se, nebo odstupte, spustil Zdechovský na Majerovou. Ta si klepala na čelo

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur. Takové jsou závěry ostře sledovaného bruselského summitu. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené, a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států. Návrh na tzv. reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy unijní lídři neschválili.
O tom, jaký bude český postoj k pomoci Ukrajině v pořadu 360° na CNN Prima NEWS diskutovali europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), předsedkyně Trikolory a poslankyně za SPD Zuzana Majerová, Ondřej Prokop, předseda pražské organizace ANO, a spolupředsedkyně Zelených a poslankyně za Piráty Gabriela Svárovská. Moderovala Lucie Čermáková.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
V úvodu pořadu Prokop vysvětlil, proč Česko řeklo „ne“ garancím. „Slíbili jsme ve volebním programu, že nebudeme na Ukrajinu vydávat další peníze, kromě těch, které už posíláme do EU. A plníme náš program. Není pravda to, co se nám snaží podsouvat opoziční politici, že bychom se spojili s Maďarskem a Slovenskem proti EU. Babiš naopak podpořil summit a jeho závěry. Vyjednal pouze jednu technickou podmínku, že nebudeme ručit za úvěr, pokud by nebyl splácen. Maďarsko a Slovensko nepodpořily celek. My ano,“ zdůraznil šéf pražské organizace hnutí ANO.
Moderátorka namítla, že tato podmínka je poměrně důležitá, protože EU funguje na principu solidarity. „Budeme teď černými pasažéry?“ zeptala se Čermáková.
Prokop odpověděl, že si to nemyslí, že jde o „bouři ve sklenici vody“ v České republice. „Nezaznamenal jsem, že by to v zahraničí někdo komentoval negativně. Naopak, zahraniční média to komentují dobře – v tom smyslu, že Andrej Babiš je konstruktivní, že se s ním podařilo vyjednat podporu Ukrajiny,“ zmínil Prokop.
Ing. Andrej Babiš
Moderátorka podotkla, že voliči hnutí ANO jsou podle průzkumu pro další podporu Ukrajiny. „Nepřekvapili jste i je?“ chtěla vědět Čermáková.
„My podporujeme Ukrajinu. Od začátku říkáme, že podporovat se musí. Babiš hlasoval s 24 státy pro to, že se má dál pokračovat v pomoci a dál jednat o tom, jakým způsobem by se dala využít zmrazená ruská aktiva, pouze vyjednal technickou podmínku, že čeští občané za to nebudou ručit svými penězi, tedy penězi daňových poplatníků tady v ČR,“ objasnil předseda pražské organizace ANO.
Zdechovský hovořil o „čůrání“ do vany s pitnou vodou
Moderátorka se pak obrátila na Zdechovského, který se do vysílání připojil z Bruselu, a zeptala se ho, jak se rozhodnutí a postoj ČR vykládá v sídle Evropského parlamentu.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
„Vykládá se tak, jako kdyby se vám někdo vyčůral do vany s pitnou vodou, a vy jste říkala, že budete pít jenom tu, která není kontaminovaná,“ použil expresivní přirovnání. Zdůraznil, že peníze si půjčí Ukrajina přes EU, která má výrazně nižší úrok. „Když EU ručí svým rozpočtem, půjčuje si za jedno procento, pod jedno procento. Kdyby si půjčovala ukrajinská vláda, tak si půjčí za deset a více procent. Tohle bylo spíše gesto určité naivity. Babiš řekl, že neví, proč má na dva roky garantovat nějakou půjčku,“ mínil europoslanec.
Podstatné podle něj je, aby Ukrajina ukázala, že za ní stojí celá EU, respektive celý demokratický svět. „Rusko se dnes nachází ve velké ekonomické krizi. Příjmy, které má z ropy a zemního plynu, vystačí maximálně na tři měsíce. Pak si bude muset půjčit od ruských oligarchů nebo od Číny. A to je důležitý krok k pochopení toho, proč EU dala záruku Ukrajině,“ soudí Zdechovský.
Čermáková připomněla argument, že nevíme, jestli peníze z půjčky budou vráceny. „Je důležité, že je tam pojistka ve zmrazených ruských aktivech. Za nás, za Zelené, a to nejen za české Zelené, ale i za Evropskou stranu zelených, je dlouhodobě preferované řešení vyžít zmrazených prostředků ruské Centrální banky pro pomoc Ukrajině. To řešení nebylo zcela vyloučeno, ale byl tam vynalezen takový mechanismus, protože se Belgie obávala odvety ze strany Ruska. Postoj českého premiéra je dvojaký, je obojetný. Světová média oblétla fotografie Andreje Babiše s Robertem Ficem a s Viktorem Orbánem,“ řekla Svárovská.
Dodala, že garance máme v podobě zmrazených ruských aktiv, které se nacházejí v belgických bankách. „To je pojistka, aby byla páka na to, že Rusko bude muset Ukrajinu odškodnit. Teprve potom se spustí mechanismus odmrazení těch prostředků. Ale jsou experti, kteří říkají, jak ta zmrazená aktiva využít už teď. Čili nepovažovala bych to za úplně konečné řešení. Peníze zmrazené v belgických bankách jsou důležitou hrací kartou a pákou proti Rusku,“ vyzdvihla členka poslaneckého klubu Pirátů.
„Zlodějna, krádež za bílého dne,“ řekla Majerová
Moderátorka se pak obrátila na Majerovou s otázkou, proč byla varianta použití ruských aktiv tou horší. „Protože použití jakýchkoliv zmrazených aktiv jiné země, v tomto případě ruských aktiv, je obyčejná zlodějna. To je krádež za bílého dne. Tato varianta nepřipadala v úvahu, protože by neprošla. Sice neznáme protokoly z jednání Evropské rady, protože se koná za zavřenými dveřmi, ale vidíme, jak každý jinak reaguje,“ řekla Majerová a zmínila odlišná vyjádření politiků.
Zdechovský se jejím slovům potutelně usmíval a dramaticky kroutil hlavou.
„Každý mluví jinak,“ pokračovala předsedkyně Trikolory, „a naše média asi zapomněla, že tady už je nová vláda. Pořád jedou propagandu vlády předešlé,“ předestřela politička. A Zdechovský roztáhl tvář do úsměvu.
„Já chápu, že je to pro mnohé, a obzvlášť pro opozici nezvyklé, že plníme sliby, které jsme voličům dali, ale budeme je plnit. Pokud se nad tím někdo pozastavuje, tak já musím říct, že naši voliči to velmi kvitují,“ upozornila Majerová.
Zdechovský označil její slova o krádeži za bílého dne za naprostý nesmysl. „Rusko porušilo mezinárodní právo, takže musí čelit i mezinárodním sankcím. Pokud někdo použije peníze agresora k odškodnění oběti, je to normální princip, který v právu funguje,“ pravil europoslanec a dalšími slovy se obrátil přímo na šéfku Trikolory.
„Paní Majerová, děkuji vaší vládě. Váš ministr za SPD řekl, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl, že budeme i nadále podporovat Ukrajinu. Podpořili jste dva roky života ukrajinské vlády. Gratuluji vám, podrazili jste své voliče. My jsme sliby dodrželi, hnutí ANO nejspíš také, takže pan Prokop může být spokojený. To, co se odehrálo, je obrovské vítězství demokratických sil,“ řekl Zdechovský za výrazného verbálního nesouhlasu Majerové.
Prokop pak vysvětlil rozdíl mezi českým, maďarským a slovenským přístupem. „Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit závěry summitu, nebyly ani pro půjčku, ani pro jednání o zmrazených ruských aktivech. Česká republika byla pro to, aby se dál pomáhalo, aby se půjčka poskytla,“ objasnil Prokop.
Ing. Ondřej Prokop
Hovořil o ukrajinských uprchlících, o které se staráme. „Ukrajinci musí vidět, že Česká republika se stará,“ řekl Prokop a připomněl, že ANO poslalo v prvních týdnech konfliktu deset milionů korun z pokladny hnutí.
Svárovská se vyjádřila, že Česko má z ukrajinských uprchlíků výrazný prospěch. „Když agrese začala, v Česku bylo 360 tisíc neobsazených pracovních míst. Dnes naprostá většina uprchlic, žen z Ukrajiny, tady pracuje. Státní rozpočet z toho profituje,“ míní poslankyně za Piráty.
Odvody uprchlíků na sociálním a zdravotním pojištění podle ní přesahují to, kolik stála podpora těmto lidem. „Přestala bych uvádět argument, že pomáháme uprchlíkům. Oni tady pracují, odvádějí prostředky do státního rozpočtu. Bez lidí z Ukrajiny by se zhroutilo zdravotnictví, sociální služby a pravděpodobně i další služby, jako třeba gastro,“ pravila Svárovská.
Připomněla, že každá ze stran koalice slibovala voličům něco jiného. „Babiš měl více vstřícné postoje, další strany koalice proruské, protiukrajinské postoje,“ domnívá se spolupředsedkyně Zelených.
Ke slovu se pak opět dostala Majerová. „V médiích je dovolováno opozici, aby nás neustále nálepkovala. Naše vláda je pročeská, hájí zájmy našich obyvatel,“ zdůraznila politička.
Moderátorka připomněla, že ministr obrany Jaromír Zůna (nestr., ve vládě za SPD) řekl, že osobně nemá nic proti pokračování muniční iniciativy. Zdechovský dal v té chvíli palec nahoru.
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
„Proč ty věty vytrháváte z kontextu?“ reagovala Majerová. Ministrův projev byl podle ní pouze informativní. „Některé smlouvy a garance jsme zdědili po předchozí vládě. Některé smlouvy stále běží. Musíme je prověřit, tak jako budeme dělat audity. Potom teprve můžeme říct, co z toho je vypověditelné, a co ne,“ řekla členka poslaneckého klubu SPD.
Dále citovala ministra obrany Jaromíra Zůny, že žádné peníze českých občanů na nákup zbraní, munice a podporu války na Ukrajinu nepůjdou. Podpora Ukrajiny bude založená na snaze co nejdříve ukončit konflikt a zabíjení lidí na půdorysu mírové iniciativy prezidenta USA Donalda Trumpa.
Slova díků, gratulace i ťukání si na čelo
Moderátorka pak upozornila, že muniční iniciativa je financovaná ze soukromých prostředků a citovala ministrova slova, že on nezpochybňuje muniční iniciativu, že jde o cestu jejího řízení a o to, jak v ní pokračovat.
„Zůna jako zkušený generál má charakter a morální zásady. Ví, že omezit muniční iniciativu by bylo ohrožením naší bezpečnosti. Pochopil, i se svým přítelem Petrem Pavlem, že je potřeba táhnout za jeden provaz,“ pochválil Zdechovský ministra.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Dodal, že to, co propaguje jedna malá strana, „nějaká Trikolora, která je pod jedním procentem“, není důležité. „Důležitá je bezpečnost našich občanů a důležité je zachovat mír. K míru vede to, že Ukrajina je schopná se bránit. Pan generál splnil svou historickou úlohu a musím mu za to poděkovat a zatleskat mu. Je to nejlepší představitel za SPD,“ vyjádřil svůj názor Zdechovský.
V diskusi o české muniční iniciativě, v rámci níž byly na Ukrajinu dopraveny miliony kusů munice, předsedkyně Trikolory připomněla slova ministra obrany Zůny o netransparentnosti té muniční inicativy. „Jsou tam obrovské a neúměrné marže a víme, že tam byla dodávána nekvalitní, stará munice,“ upozornila Majerová.
Tato slova však rozčílila Zdechovského a proti jejímu vyjádření se ohradil. „České firmy odvádějí na muniční iniciativě skvělou práci. Na Ukrajinu nebyla dodána žádná nekvalitní munice. Jediní, kdo si na ni stěžují, jsou Rusové. Munice je tak kvalitní, že zvládá to, co ruská munice nedokáže,“ řekl Zdechovský.
Tomáš Zdechovský vyzval Zuzanu Majerovou v pořadu 360° na CNN Prima NEWS k omluvě nebo odstoupení. Ta si klepala na čelo. pic.twitter.com/49wopxbSXc— CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) December 19, 2025
Majerovou osočil, že z nekvalitní práce obviňuje pracovníky v Moravskoslezském kraji a také na Slovensku, kteří munici vyrábějí. „Je to sprosté obvinění obyčejných pracujících dělníků a já vás vyzývám, paní Majerová – okamžitě se omluvte, nebo odstupte z pozice poslankyně,“ řekl Zdechovský.
Šéfka Trikolory si při jeho slovech ťukala na čelo. Následně se obhajovala, že nic takového neuvedla. „Pouze jsem řekla, že o tom psala zahraniční média a prohlásil to i pan generál Zůna,“ zmínila Majerová.
